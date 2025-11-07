· إيرادات الشركة ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي، بما في ذلك زيادة بنسبة 7.7% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعروض نهاية الموسم والطلب القوي على منتجات العودة إلى المدارس

· إيرادات الشركة ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي، بما في ذلك زيادة بنسبة 7.7% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعروض نهاية الموسم والطلب القوي على منتجات العودة إلى المدارس · مبيعات الشركة القنوات الرقمية ظلت محركاً رئيسياً للنمو، حيث نمت بنسبة 13.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، و9.7% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بطلب العملاء القوي وتحسين كفاءة التوصيل

· إيرادات قطاع التجزئة في الأسواق الدولية ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبنسبة 20.9% في الربع الثالث من عام 2025، مدعومةً بالأداء القوي للعلامات التجارية الرئيسية في أسواق رابطة الدول المستقلة الأساسية

· هامش إجمالي الربح بلغ 13.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بقوة أحجام المبيعات وضبط التكاليف. وشهد هامش الربح في الربع الثالث من العام 2025 انخفاضاً طفيفاً، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة الترويجية خلال الربع

صافي الخسارة بلغ 205.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النفقات غير المتكررة

إتمام صفقة شراء الأسهم مع الفطيم بالإضافة إلى قرض المساهم والتسهيلات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني ( المملكة العربية السعودية ) أدى إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة، مما يدعم تسريع استراتيجيتها للتحول وتحفيز نموها

الرياض، المملكة العربية السعودية، 06 نوفمبر 2025: أعلنت "سينومي ريتيل" ("المجموعة" أو "الشركة")، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2025 والثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (الربع الثالث 2025). حققت المجموعة نمواً قوياً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي، بما في ذلك زيادة بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2025، مدعومةً بعروض نهاية الموسم والطلب القوي على منتجات العودة إلى المدارس. وحافظت مبيعات القنوات الرقمية و مبيعات الأسواق الدولية على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو، حيث ارتفعت بنسبة 9.7% و20.9 % على التوالي في الربع الثالث من العام 2025. وتحسن هامش الربح بنسبة 13.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أحجام المبيعات وتحسن التكاليف، بينما شهدت هوامش الربح في الربع الثالث انخفاضاً طفيفاً نتيجة زيادة الأنشطة الترويجية. وسجلت المجموعة خسارة صافية بلغت 205.5 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النفقات غير المتكررة .

بهذه المناسبة، صرح سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": "يعكس أداؤنا في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2025 التقدم المتواصل الذي نحرزه نحو تحقيق نمو مستدام في الإيرادات. ورغم التراجع الموسمي في الأداء خلال الربع الثالث، لكننا سجلنا أداءً قوياً في الإيرادات، مدعوماً بالأداء المرن في المملكة العربية السعودية و زخم قوي في مبيعات الأسواق الدولية والقنوات الرقمية ، لا سيما عبر علاماتنا التجارية الرئيسية. وقد ساهم تركيزنا على الانضباط التشغيلي وجهودنا لتحسين التكاليف في زيادة هوامش الربح الإجمالية منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي حين يُعزى صافي خسارتنا إلى النفقات غير المتكررة ، بالتزامن مع استمرار جهودنا لتبسيط وتعزيز عملياتنا التشغيلية، فإن إتمام صفقة الفطيم بنجاح يُشكل إنجازاً مهماً في مسيرة تحول ’سينومي ريتيل‘. فبالإضافة إلى مساهمة هذا الإنجاز في إعادة تمويل التزاماتنا المتأخرة بنجاح، فإنه يعزز استقرارنا المالي، ويمنح الشركة الإمكانات اللازمة لرفع قدرتها التنافسية، وتحقيق تدفقات نقدية أقوى ونمو مستدام على مدى السنوات الخمس المقبلة. ورغم التحديات التي تواجهنا على المدى القريب، لا نزال واثقين من توجهنا الاستراتيجي، وبأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تحول شامل في أعمالنا".

أبرز النتائج التشغيلية

تبسيط العمليات وخفض شبكة المتاجر

مع نهاية الربع الثالث من العام 2025، بلغ عدد متاجر "سينومي ريتيل" 778 متجراً، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي و1.4% على أساس ربع سنوي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحسين محفظة علاماتها التجارية وتعزيز نشاطها التجاري المعتاد. ويعكس هذا الانخفاض صافي عمليات الإغلاق الاستراتيجية عبر العديد من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على الأصول عالية الأداء. وكانت بعض المتاجر المغلقة مرتبطة بعلامات تجارية تم بيع امتيازاتها سابقاً، بينما تم إغلاق البعض الآخر كجزءٍ من التعديلات الاعتيادية على الأعمال.

وخفضت الشركة كذلك مساحات البيع بالتجزئة التابعة لها بنسبة 14.9% على أساس سنوي و2.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات إغلاق متاجر ضمن مواقع غير استراتيجية في السعودية والأسواق الدولية، بالإضافة إلى استكمال عمليات إغلاق المتاجر المرتبطة بالعلامات التجارية التي تم بيع امتيازاتها سابقاً.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط الإيرادات لكل متجر على مستوى المجموعة بنسبة 13.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبنسبة 17.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي في كلٍ من السوق السعودية والأسواق الدولية بشكل عام. ففي السعودية، ارتفع متوسط الإيرادات لكل متجر بنسبة 18.7% في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 15.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما سجلت الأسواق الدولية نمواً استثنائياً بنسبة 48.1% في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 45.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وتعكس هذه التحسينات نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لتبسيط شبكة متاجرها مع التركيز بشكل رئيسي على الأسواق الرئيسية والمواقع عالية الأداء. وانطلاقاً من حضورها القوي وتنامي طلب المستهلكين وتحسن أداء علامتها التجارية، تعمل الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وترسيخ استدامتها على المدى الطويل. وبفضل علاماتها التجارية الرئيسية، لا تزال "سينومي ريتيل" تحافظ على حضورها القوي عبر قنوات البيع المتعددة مع توسيع نطاق حضورها الجغرافي.

وستواصل الشركة تركيزها في المرحلة المقبلة على التوسع المدروس، حيث تسعى لافتتاح متاجر جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تشهد إقبالاً كبيراً.

أبرز النتائج المالية

تحليل الإيرادات

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما في ذلك زيادة بنسبة 7.7% في الربع الثالث من عام 2025 لتصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بقوة مبيعات الأسواق الدولية والقنوات الرقمية . ويعزى الارتفاع في الربع الثالث من عام 2025 إلى عروض نهاية الموسم والطلب القوي على منتجات العودة إلى المدارس في كل من السوق السعودية والأسواق الدولية.

انخفضت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى2.3 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت هذه الإيرادات في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 1.0% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى عطلات الصيف وعروض نهاية الموسم والطلب على منتجات العودة إلى المدارس. وقد تعزز هذا الارتفاع بالنمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل لعلامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" بنسبة 1.1%، بالإضافة إلى ارتفاع المبيعات القنوات الرقمية بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.

ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة في الأسواق الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي، بما في ذلك زيادة بنسبة 20.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى زيادة حجم المبيعات خلال عروض نهاية الموسم، ومواصلة الطلب على علامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" في أسواق رابطة الدول المستقلة. وواصلت هذه الأسواق، حيث تتمتع هذه العلامات التجارية الرائدة بحضور راسخ، التفوق في الأداء مما يعكس إمكاناتها السوقية النامية، حيث بلغ متوسط ​​نمو الإيرادات 23.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025 لأسواق رابطة الدول المستقلة.

· أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد انخفضت إيراداته بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 247.3 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما نمت بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل لعلامة "صب واي" (+3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025) والأداء القوي للمبيعات القنوات الرقمية ، مع ارتفاع مبيعات علامتي "صب واي" بنسبة 191.3% و"سينابون" بنسبة 8.0% على أساس سنوي.

ارتفعت إيرادات مبيعات القنوات الرقمية بنسبة 13.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبنسبة 9.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس مواصلة نجاح استراتيجية "سينومي ريتيل" الرقمية والتحسينات التي أجرتها على تجربة عملائها القنوات الرقمية ، مع انخفاض تكاليف النقل وتراجع عدد الطلبات المقسمة عبر العلامات التجارية التابعة لمجموعة "إنديتكس"، وهو ما ساهم في زيادة الكفاءة:

º سجلت علامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" نمواً قوياً على مستوى المجموعة بنسبة 16.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع عملياتها التشغيلية في السعودية بنسبة 13.6% وارتفاع إجمالي إيرادات مبيعات المملكة العربية السعودية للقنوات الرقمية بنسبة 6.1%.

º ارتفعت المبيعات الدولية والقنوات الرقمية بنسبة 53.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، عبر علامتنا التجارية الرئيسية وفي مقدمتها "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس"

º في قطاع الأغذية والمشروبات، ارتفعت إيرادات المبيعات القنوات الرقمية بنسبة 13.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ويُعزى ذلك إلى النمو الاستثنائي الذي حققته علامة "صب واي" بنسبة 191.3%، مدعوماً بالعروض الترويجية الفعّالة وعروض المنتجات الجديدة، في حين ارتفعت مبيعات "سينابون" بنسبة 8.0%.

وارتفعت حصة المبيعات من القنوات القنوات الرقمية من 7.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 8.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما سجلت 8.0% في الربع الثالث من عام 2025.

يؤكد هذا الأداء القوي التزام "سينومي ريتيل" المستمر بتقديم تجربة سلسة متعددة القنوات، وذلك من خلال مواصلة دمج قنواتها للبيع بالتجزئة في المتاجر والقنوات الرقمية . وتسعى الشركة إلى تعزيز أداء المبيعات القنوات الرقمية على أساس المثل بالمثل، بينما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للبيع بالتجزئة عبر المتاجر والقنوات الرقمية على حدٍّ سواء.

الربحية

وصل إجمالي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 499.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع مبيعات القنوات الرقمية و ايضا المتاجر، والتحسن المستمر في المصاريف التشغيلية، والمساهمات من المتاجر الرئيسية الجديدة والتي تم تجديدها أيضاً. كما بلغ إجمالي الربح في الربع الثالث من العام 132.2 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 4.0% على أساس سنوي، على الرغم من تأثير الخصومات الموسمية وعروض نهاية الموسم.

ارتفع هامش إجمالي الربح من 12.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 13.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس المكاسب التي حققتها الكفاءة التشغيلية وتحسين مزيج المنتجات. كما سجل هامش إجمالي الربح انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 10.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عروض نهاية الموسم خلال الربع.

بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 129.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 63.0% على أساس سنوي، في حين سجل الربع الثالث من عام 2025 خسارة قدرها 9.7 مليون ريال سعودي، متأثراً بشكل أساسي بالبنود الغير المتكررة، بما في ذلك زيادة قدرها 28 مليون ريال سعودي في المصاريف العامة والإدارية المتعلقة بالرسوم المهنية لدعم خطة التحوّل وإعادة التمويل، بما في ذلك اتفاقية قرض المساهم . وبالمقارنة، تضمنت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2024 البالغة 138 مليون ريال سعودي مكاسب رأسمالية قدرها 47 مليون ريال سعودي، كما استفادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من مكاسب رأسمالية بقيمة 211 مليون ريال سعودي و ذلك نتيجة برنامج بيع بعض العلامات التجارية الغير أساسية للمجموعة في العام السابق. وأدى غياب تحقيق هذه المكاسب غير المتكررة في عام 2025 إلى انخفاض كل من الدخل التشغيلي الآخر وأداء إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي.

سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 خسارة قدرها 5.9 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 203.6 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بمكاسب رأسمالية تم تسجيلها في الفترة السابقة إلى جانب النفقات غير المتكررة في عام 2025.

بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع التجزئة في الأسواق الدولية 127.0 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي مقارنةً بـ 130.9 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ووصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من العام 2025 إلى 57.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 14.1% على أساس سنوي. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 11.5%، مقارنةً بـ 14.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما تراجع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 13.1% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بـ 13.8% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عروض نهاية الموسم خلال تلك الفترة.

بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الأغذية والمشروبات 8.4 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض قدره 46.5% مقارنةً بـ 15.7 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وانخفض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.4٪ مقارنةً بـ 6.2% في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2025 إلى 4.8 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 6.1 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، مع تراجع هامش هذه الأرباح من 7.6% إلى 5.7%. وتأثر الأداء إلى حدٍ كبير بزيادة أنشطة التسويق والترويج خلال هذا الربع. ولا تزال شركة سينومي ريتيل تركز على تحسين محفظة أعمالها في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك التخارج الاستراتيجي من الأصول ذات الأداء الضعيف لتعزيز إجمالي الأرباح.

وصل صافي الخسارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 205.5 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 48.3 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس تأثير البنود غير المتكررة. كما استفادت نتائج العام السابق من مكاسب رأسمالية متعلقة ببرنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية. وقد تأثر الأداء في الربع الثالث من عام 2025 بشكل رئيسي بزيادة المصاريف العامة والإدارية، وخاصة الرسوم المهنية لدعم خطة التحوّل وإعادة التمويل، بما في ذلك اتفاقية قرض المساهم.

الميزانية العمومية

عززت "سينومي ريتيل" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ميزانيتها العمومية من خلال مبادرتي تمويل رئيسيتين:

المبادرة الأولى، قدمت مجموعة الفطيم تسهيلات قرض مساهم بقيمة 1.35 مليار ريال سعودي في إطار استحواذها الاستراتيجي على حصة قدرها 49.95٪ من أسهم "سينومي ريتيل"، وذلك بهدف تعزيز الميزانية العمومية، تحسين السيولة المالية و دعم تسوية الالتزمات المتأخرة بما يدعم توسع شركة "سينومي ريتيل" المستقبلي. ويتضمن القرض خيار التحويل، مما يمنح الفطيم خيار طلب تحوي ل إجمالي القرض ومبلغ الفائدة المترتب عليه بموجب الاتفاقية، إلى أسهم في "سينومي ريتيل"، ويؤكد هذا البند على التزام مجموعة الفطيم بدعم مسار نمو "سينومي ريتيل"، وخلق قيمة مجزية لمساهميها، وتوسيع نطاق أعمالها على المدى الطويل. وفي سبتمبر 2025، تم إضافة الشريحة الأولى من التسهيلات بقيمة 1,160.4 مليون ريال سعودي إلى الميزانية العمومية للشركة، ومن المتوقع أن يتم إضافة الشريحة الثانية منها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يُشار إلى أن شركة سينومي لن تدفع أي فوائد على قرض المساهمين حتى تاريخ استحقاقه، مما يعزز مستوى السيولة المتاحة خلال الفترة الحالية.

المبادرة الثانية، وقعت "سينومي ريتيل" اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.60 مليار ريال سعودي مع بنك الإمارات دبي الوطني (المملكة العربية السعودية) لإعادة تمويل ديونها القائمة و تحسين المرونة المالية. تمت هيكلة التسهيل بحيث تحصل الشركة على قرض قصير الأجل، والذي من المقرر أن يتم إعادة تمويله بقرض لأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني خلال 90 يوماً. تم استخدام هذه التسهيلات المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني لسداد القرض المشترك الذي تم الحصول عليه في عام 2020 إلى جانب قروض أخرى، والذي لم يتم سداده بسبب الخسائر المتراكمة. وفي إطار عملية إعادة التمويل هذه، تم سداد 1.57 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تأمين تدفقات نقدية لدعم العمليات التشغيلية المستقبلية.

علاوةً على ذلك، انخفضت مطلوبات الزكاة والضريبة بنسبة كبيرة وصلت إلى 92.9٪، في حين انخفضت الذمم الدائنة التجارية والذمم الأخرى بنسبة 45.5%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 24.4% مقارنة مع النصف الأول من عام 2025. وتؤكد هذه التحولات مساعي الشركة المستمرة لتحسين هيكلها الرأسمالي، وتعزيز سيولتها، وتبسيط إدارتها لرأس المال العامل.

بلغ صافي الدين 2.6 مليار ريال سعودي بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بارتفاع قدره 66.4٪ عن السنة المالية 2024. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.0 ضعفاً مقابل 3.4 ضعفاً في نهاية العام، ويعكس ذلك بشكل أساسي إدراج قرض المساهمين ضمن صافي الدين. وتواصل المجموعة الحفاظ على هيكل رأسمالي مدروس مع دخولها مرحلة انتقالية استراتيجية. وعلى الرغم من الضغوطات المؤقتة على مقاييس الرافعة المالية، لكن نجحت الشركة في سداد قرضها المشترك الذي تعثرت في دفعه، مما ساهم في تعزيز مرونتها المالية وتوليد التدفقات النقدية على المدى المتوسط.

الاستراتيجية والتوقعات

تمضي "سينومي ريتيل" قدماً وفق خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم. وفي المرحلة الثانية من مسار تحولها "الانطلاق نحو النمو"، تركز الشركة على توسيع نطاق علاماتها التجارية الرئيسية في قطاعي الأزياء والأغذية والمشروبات، والتوسع نحو أسواق جديدة ذات إمكانات عالية، وتسريع نمو الإيرادات عبر المناطق الجغرافية الرئيسية.

وخلال هذا التحول، تواصل "سينومي ريتيل" التزامها بتعزيز كفاءتها التشغيلية، والتوسع الانتقائي في المواقع ذات الإمكانات العالية في قطاعي التجزئة والأزياء.

حققت "سينومي ريتيل" إنجازاً استراتيجياً مهماً في سبتمبر 2025، حيث أعلنت عن توقيع اتفاقية شراء أسهم بين مساهميها المؤسسين ومجموعة الفطيم للاستحواذ على 49.95% من أسهم الشركة بقيمة 2.52 مليار ريال سعودي. وتعكس هذه الصفقة مستوى الثقة في استراتيجية التحول وآفاق النمو طويل الأجل لشركة "سينومي ريتيل".

لمحة عن "سينومي ريتيل"

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة المدرجة من نوعها في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً 778 متاجر في 141 مجمعًا تجاريًا في 8 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 315 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 6 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً 46 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

