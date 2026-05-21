الدوحة، قطر – أعلن بنك الريان اليوم عن اعتماده لحل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، ذلك وفقاً لإرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مع الالتزام المستمر بالضوابط والشروط الرقابية المتعلقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بالابتكار وتعزيز الإنتاجية المؤسسية.

ويُعدّ «كوبايلوت» مساعداً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ومتكاملاً ضمن التطبيقات المكتبية المستخدمة يومياً، بما في ذلك برامج معالجة النصوص والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، الأمر الذي سيسهم في تمكين موظفي بنك الريان من العمل بكفاءة أعلى وإبداع أكبر.

ومن خلال دمج «كوبايلوت» ضمن هذه الأدوات، يهدف البنك إلى تبسيط وتسريع العديد من المهام اليومية، مثل إعداد المستندات، وتلخيص التقارير ورسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واستخلاص الرؤى من البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، وذلك عبر تقنيات ذكاء اصطناعي تعمل ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تتوافق مع أعلى معايير حماية البيانات والامتثال المعتمدة لدى البنك.

وإلى جانب المزايا المرتبطة بالإنتاجية اليومية، يواصل بنك الريان استكشاف مجموعة من الاستخدامات المتقدمة لهذه التقنية بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، بدأ البنك في اختبار الحل ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تشمل:

تصميم قصص المستخدم لتطوير التطبيقات الرقمية : يعمل البنك على توظيف «كوبايلوت» لدعم تصميم وتطوير قصص المستخدم الخاصة بمبادرات التطبيقات الرقمية، من خلال المساعدة في صياغة المتطلبات وتطوير وصف الخصائص الجديدة، بما يساهم في تمكين فرق التطوير من تقييم الوظائف المستقبلية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وتعاوناً.

دعم تحليلات وتقارير الاستدامة والحوكمة : استفادةً من قدرات «كوبايلوت» في جمع وتحليل المعلومات، يختبر البنك إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليلات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن للحل المساهمة في تجميع البيانات والاتجاهات من مصادر متعددة، بما يساعد الفرق المختصة على إعداد تقارير وتقييمات أكثر دقة وكفاءة.

أتمتة وتحليل مستندات الائتمان : ضمن مشروع استكشافي آخر، يقيّم بنك الريان كيفية الاستفادة من «كوبايلوت» في أتمتة أجزاء من عمليات الائتمان، بهدف تطوير كفاءة سير العمل المرتبط بالتحليل الائتماني، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الرقابة والامتثال التي يتطلبها القطاع المصرفي.

ولا تزال هذه التطبيقات المستقبلية ضمن مراحل الاختبار والاستكشاف، بما ينسجم مع استراتيجية بنك الريان القائمة على تبنّي التقنيات الحديثة بصورة مدروسة ومسؤولة.

وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: "انسجاماً مع مسيرة التحول التي يقودها البنك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي يعتمدها، نرى في "كوبايلوت" أداة ذكاء اصطناعي مؤسسية آمنة ومتطورة، قادرة على تمكين موظفينا من العمل بذكاء وكفاءة أعلى، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية البيانات التي يتطلبها القطاع المصرفي."

كما علّق السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، قائلاً: "نشهد قيام مؤسسات مثل بنك الريان باتباع نهج مدروس وعملي تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال دمجه ضمن الأدوات التي يستخدمها الموظفون يومياً لتعزيز الإنتاجية وتوفير الرؤى ودفع عجلة الابتكار. ومع مايكروسوفت 365 كوبايلوت، لا يقتصر التركيز على الكفاءة فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تحقيق ذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال والثقة التي تميز قطاع الخدمات المالية."

ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية والمشاريع المستقبلية على حد سواء، يتوقع البنك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الموظفين من التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة الأعلى. وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة التحول الرقمي لبنك الريان، والهادفة إلى تقديم خدمات وتجارب مصرفية أكثر تطوراً للعملاء عبر تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة.

-انتهى-

