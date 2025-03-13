دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق منصة مايكروسوفت Copilot 365 عبر نظامها المؤسسي الداخلي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجية بيئة العمل، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشجعة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في تمكين موظفي "دو" من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والمصممة لتعزيز الجهود التعاونية وتبسيط العمليات عبر كافة مجالات الأعمال مع زيادة الكفاءة التشغيلية.

ويبرز هذا التعاون بين "دو" و"مايكروسوفت" الأهمية الاستراتيجية لتبني هذه التقنيات، إذ يمثل خطوة رئيسية نحو تحديث بيئة العمل عبر اعتماد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تعيد تعريف معايير التميز التشغيلي والابتكار في قطاع خدمات الاتصال. وقد بدأت "دو" باختبار "مايكروسوفت 365 Copilot " في المرحلة الأولى من عملية الإطلاق على مجموعة مختارة من الموظفين.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "يعكس تعاوننا مع مايكروسوفت لاعتماد Copilot في إطار أعمالنا، التزامنا الراسخ بتسريع تبني مسار التحول الرقمي، وضمان تزويد فرق العمل بأحدث الأدوات التي ترتقي بمستويات الإنتاجية والابتكار. ونتطلع للاستثمار في إمكانات الذكاء الاصطناعي ودمجها في عملياتنا اليومية، للمساهمة في إرساء معايير جديدة للكفاءة وتمكين الموظفين، ما ينعكس إيجاباً على تجارب عملائنا عبر تزويدهم بالخدمات الاستثنائية والمتميزة."

من جهته، قال نعيم يزبك، المدير العام لـ"شركة مايكروسوفت الإمارات": "يعد تبني "دو" لبرنامج مايكروسوفت 365 Copilot بمثابة خطوة رئيسية لتعزيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويؤكد تعاوننا في نشر هذا البرنامج على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بمعدلات الإنتاجية في مكان العمل مع تحسين تجارب العملاء. وستتمكن "دو" عبر استخدام " Copilot " من تبسيط مسؤوليات العمل وتمكين الموظفين من التركيز على القيام بالمهام ذات المستويات المتقدمة من القيمة والابتكار."

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.285 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يؤكد الإمكانات الهائلة والقيمة الاستثنائية التي يوفرها دمج هذه التقنيات في مجالات الأعمال، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل قطاع خدمات الاتصال، والتي تسعى إلى تحديث عملياتها والارتقاء بمستويات الكفاءة عبر أعمالها على نحو دائم ومستمر.

وتتطلع "دو" عبر دمج مايكروسوفت 365 Copilot في نظامها المؤسسي الداخلي إلى تحسين عملياتها والارتقاء بقدراتها التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتنسجم هذه الخطط الاستشرافية مع تنامي مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، ممهداً الطريق أمام "دو" لتصبح شركة خدمات الاتصال الرائدة في مجال الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر كافة مجالات أعمالها. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في الحد من الأعباء الناجمة عن المهام التي تتطلب الجهد البشري على نحو واسع النطاق، وتسريع عمليات إنجاز المهام وتوفير الرؤى والمعلومات المباشرة لاتخاذ قرارات أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الجهود التعاونية بين فرق العمل المختلفة.

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