يمكن لعملاء وموظفو بنك لِف الاستفادة من خصومات خاصة عبر بوابة "سياحة 365" لحجوزات السفر

الشراكة تهدف إلى تطوير منتجات جديدة تجمع بين نقاط القوة ومزايا كلتا العلامتين التجاريتين لعملائهما

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سياحة 365"، إحدى شركات مجموعة أدنيك، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك لِف، أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك بهدف الارتقاء بتجارب السفر والترفيه للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية رسمياً جوزيب أنطون جراسيس، الرئيس التنفيذي لشركة "سياحة 365"، وبيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبهذه المناسبة، قال جوزيب أنطون جراسيس، الرئيس التنفيذي لشركة "سياحة 365": "تتماشى الشراكة الاستراتيجية مع بنك لِف الذي يعد أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم تجارب سفر وترفيه لا تضاهى لعملائنا. ونهدف من خلال الجمع بين نقاط القوة لدى الطرفين إلى تقديم خدمات قيّمة ومتميزة يستفيد منها عملاؤنا المشتركون."

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ’سياحة 365‘، الشركة الرائدة في قطاع السفر والترفيه. وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز خدماتنا وعروضنا، وتزويد عملائنا بمزايا خاصة وتجربة سهلة في حجوزات السفر. وباعتباره أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم لِف بتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تتوافق مع اهتماماتهم وخياراتهم المفضلة، وتأتي شراكتنا مع ’سياحة 365‘ في إطار هذا الالتزام."

وسيضم تطبيق لِف عروض السفر التي تقدمها "سياحة 365"، بما يتيح الترويج المتبادل السلس وإثراء تجربة العملاء. وستتيح الاتفاقية لعملاء لِف الوصول إلى صفقات السفر والترفيه الحصرية عبر عروض "سياحة 365"، بما يضيف المزيد من القيمة والحوافز لاختيار خدماتهم، كما ستروج الحملات التسويقية المشتركة لاستخدام بطاقات لِف الائتمانية، ما يعزز من ظهورها واستخدامها. وعلاوة على ذلك، سيوفّر بنك لِف خطة لتقسيط الدفع دون فوائد لعملاء الترفيه لدى "سياحة 365"، مما يقلص تكلفة السفر ويجعله في المتناول ويحسّن إمكانية الوصول إليه.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة جريئة نحو إحداث تغيير نوعي في قطاع السفر والترفيه، وإرساء معايير جديدة لرضا العملاء والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بنك لِف:

يُعد بنك لِف الرقمي أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة مصمم للمتخصصين المتمرسين في المجال الرقمي الذين يبحثون عن حلول مصرفية تكمل حياتهم السريعة. وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، يجسد بنك لِف الثقة والقدرة على الابتكار المستمر لتمكين عملائه من تحقيق المزيد كل يوم.

يقدم لِف من بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة شاملة من المنتجات الأولى من نوعها في المنطقة بين البنوك الرقمية، بما في ذلك "الوديعة المقدمة" Money Ahead (التي تقدم الفائدة مقدماً على الودائع الثابتة)، و"لعبة الودائع" Game on Deposit (وديعة فريدة من نوعها تجمع بين الرياضة والادخار)، وبطاقات الائتمان "كاشباك" Cashback و"كاشباك+" Cashback+ (التي تقدم أعلى نسبة استرداد نقدي تصل إلى 4% عبر الفئات في السوق). وبفضل سجله القوي في الابتكار الذي يستهدف العملاء، حصل لِف على العديد من جوائز القطاع المصرفي على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" من مجلة "ذا آشيان بانكر"، و"أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام" من مجلة "ميد"، و"التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" من "فينوفكس"، وجائزة عالمية من بين أفضل 3 للابتكار من "كورس".

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