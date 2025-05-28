أبوظبي: أعلنت شركة سياحة 365، الذراع السياحي لمجموعة أدنيك، عن مشاركتها في معرض بورصة السياحة العالمية – بمدينة شنغهاي الصينية 2025، والذي يُعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة في صناعة السياحة والسفر في السوق الصيني والآسيوي. وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية في إطار التزام الشركة بتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية مفضلة.

وستقدم "سياحة 365" عروضها السياحية المميزة لقادة القطاع، والمتخصصين، والخبراء في السياحة العالمية، الوجهات السياحية المميزة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ولخدمات تنظيم الرحلات، أيام المعرض الثلاثة والذي تنطلق أعماله من 27 إلى 29 مايو الجاري، في مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات.

وقال جوزيف أنطون غراسيس الرئيس التنفيذي لشركة "سياحة 365": "إن مشاركتنا في بورصة السياحة العالمية - الصين 2025 تمثل خطوة محورية في استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي والإمارات كوجهة سياحية رائدة عالمياً. فالسوق بمدينة شنغهاي يحمل إمكانات هائلة، وهذه المنصة تتيح لنا فرصة لا تقدر بثمن للتواصل المباشر مع شركاء جدد، وعرض تنوعنا السياحي الفريد، وتأكيد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية ومميزة للمسافرين الصينيين. ونحن واثقون بأن هذه المشاركة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا الطموحة لزيادة أعداد الزوار إلى أبوظبي والإمارات."

وستشارك "سياحة 365" كجزء من جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، للترويج عن عروضها السياحية المتنوعة؛ في أكبر معرض تجاري سياحي في العالم، إلى جانب المعالم الرئيسية المُجسِّمة لجمالية إمارة أبوظبي مثل جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرها كثير من مناطق الجذب السياحية الرئيسية الأخرى لأنحاء إمارة أبوظبي.

وتُعد المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض "ITB الصين" جزءًا أساسيًا من استراتيجية "سياحة 365" للترويج عن عروض أبوظبي السياحية الفريدة، وتهدف هذه المشاركة إلى الوصول إلى جمهور عالمي أوسع وزيادة أعداد الزوار القادمين من الأسواق الخارجية التقليدية والناشئة. إذ تُعد الصين سوقًا رئيسيًا لـ "سياحة 365"، نظرًا لتزايد اهتمام السياح الصينيين بزيارة الإمارات وأبوظبي، التي تقدم مجموعة متنوعة من المعالم الجذابة والوجهات السياحية والترفيهية والثقافية المتميزة على مستوى المنطقة.

وتُساهم "سياحة 365" بفاعلية في دعم استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، والتي تهدف إلى رفع أعداد السياح من نحو 24 مليون زائر في العام 2023 إلى نحو 39.3 مليون زائر بحلول العام 2030.

يُذكر أن معرض بورصة السياحة العالمية في الصين (ITB China) منصة شاملة لقطاع السفر، تركز بشكل خاص على سفر الأعمال، الذي يُعد قطاعًا حيويًا ومربحًا، ومع تزايد أهمية سفر الأعمال، يُقدم المعرض فرصة لاستكشاف الاتجاهات الجديدة وفرص التعاون في هذا المجال، وتكمن أهمية المعرض لكل من الشركات والجمهور في كونه يتيح فرصة مباشرة للتعرف على وجهات السفر واكتشاف أفكار ملهمة لرحلات مستقبلية.

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