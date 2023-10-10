تجسيداً لالتزامها بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية

دبي: أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، أن "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى شركات المجموعة، عن توظيف أكثر من 360 من الكوادر الوطنية الإماراتية منذ بداية العام، مما يرفع نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 13.3% من إجمالي الموظفين. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لالتزام المجموعة الراسخ بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المواهب الإماراتية في القطاع الخاص.

ويشكل التزام المجموعة بسياسة التوطين ركيزةً أساسية ضمن استراتيجيتها لتطوير الكفاءات والمهارات ضمن فريق عملها، ويسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لمشاريع الخمسين.

وأعرب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات وقدرات مواهب كوادرنا الوطنية. كما أن التزامنا بأجندة التوطين يعكس إيماننا الصادق بأهمية صقل الخبرات المحلية والمساهمة في دعم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويتمتع كل موظف إماراتي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بمهارات فريدة تثري ثقافتنا المؤسسية وتعزز مكانتنا في السوق".

وتقدم المجموعة طيفاً واسعاً من برامج التعليم وتنمية المهارات للمواطنين الإماراتيين، وتتولى الكوادر الوطنية العديد من الأدوار والمسؤوليات ضمن مُختلف أقسام شركات المجموعة. وتتيح هذه البرامج للموظفين اعتماد أسلوب حياة يقوم على التوازن بين الحياة والعمل في بيئة عمل مميّزة، وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم والمساهمة في نجاح ونمو المجموعة من خلال أكاديمية المجموعة.

وتشارك الأنصاري للخدمات المالية والشركات التابعة لها بفاعلية في مُختلف فعاليات التوظيف، حرصاً على استقطاب المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة المجموعة كوجهة عمل مفضّلة للإماراتيين.

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