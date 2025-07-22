الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة "إيليفير360 للاستشارات"، الشركة السعودية المتخصصة في علاقات المستثمرين والاتصالات الاستراتيجية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "سهمك"، المنصة القطرية الرائدة في بيانات وتحليلات أسواق المال في خطوة تساهم في الارتقاء بممارسات علاقات المستثمرين ودعم حلول متكاملة للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية.

وكجزء من هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إطلاق منصة علاقات مستثمرين ثنائية اللغة تحمل علامة "سهمك × إيليفير 360" لتخدم الشركات المدرجة في السوق السعودية. وتوفر المنصة الجديدة مواقع إلكترونية تفاعلية متقدمة تحتوي على بيانات سوق محدثة، وأدوات تقارير عالية الدقة.

وتستند هذه المنصة إلى تقنية مجربة تستخدمها عدد من كبرى الشركات القطرية المدرجة، ما يعزز من مصداقيتها وجدواها في السوق السعودية. وستكون المنصة بمثابة بوابة رقمية تتيح للشركات سرد قصتها الاستثمارية بفاعلية، وتلبية متطلبات الإفصاح، والتفاعل النشط مع المساهمين، مما يواكب جهود التحول الرقمي ويجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل ويعزز الحضور العالمي للشركات المدرجة.

تعكس هذه الشراكة تصاعد أهمية السوق المالية السعودية والفرص الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين المحليين والدوليين، كما تُبرز مستوى النضج المتزايد لدى الشركات الخليجية في تبني ممارسات احترافية لعلاقات المستثمرين وتشكيل تحالفات إقليمية فعالة.

وتشهد السعودية حاليا طفرة غير مسبوقة في الطروحات والاكتتابات العامة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 353 شركة في 2024 بعد إدراج 44 شركة جديدة، مقارنة بـ247 شركة في السوق الرئيسية بنهاية 2023. بينما تشير التوقعات من الراجحي المالية وEY وغيرها، إلى ما بين 50 إلى 60 طرحًا مرتقبا خلال 2025-2026. وتأتي شراكة "إيليفير × سهمك" في هذا التوقيت المفصلي لتزويد الشركات السعودية بمنصات غنية بالبيانات وخدمات استشارية استراتيجية تساعدها في تلبية متطلبات الإفصاح، والتميز في سوق أكثر سرعة واتساعًا.

وقال الدكتور مشعل الحربي، رئيس العمليات التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إيليفير 360": "تعكس هذه الشراكة إيماننا العميق بأن البيانات والسردية الاستراتيجية هما المفتاح لتفعيل الشفافية والتحول في أسواق المال. وبالعمل مع سهمك، نُزوّد الشركات السعودية بالأدوات التي تعزز شفافيتها وجهوزيتها الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأضاف داليبور باجيتش، رئيس المحتوى وإدارة البيانات في شركة "سهمك": "تمثل هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لرؤيتنا في إتاحة البيانات وحلول علاقات المستثمرين بأسلوب تقني وفعال. وبتكامل تحليلاتنا الرقمية مع خبرات إيليفير 360 الاستراتيجية، نقدم حلاً شاملاً وقابلًا للتوسع في جميع أسواق الخليج".

من جانبها، أكدت رشا الحسن، رئيسة استشارات علاقات المستثمرين في "إيليفير360"، أن "هذه الشراكة تأتي في توقيت مثالي لمواكبة النمو المتسارع في أسواق رأس المال السعودية والخليجية، وتعكس التزامنا برفع معايير علاقات المستثمرين من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة بالاستشارات الاستراتيجية المتخصصة. نحن نهدف إلى تمكين الشركات من تعزيز قدراتها التنافسية، وبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، ودعم توجهات المنطقة نحو الشفافية والابتكار".

وستنطلق الشراكة مبدئيا في السوقين السعودي والقطري، مع خطة توسعية لتشمل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع تنامي الحاجة إلى أدوات رقمية وحلول استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين.

وبصفتهما عضوين نشطين في جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، تجسد هذه الشراكة روح التعاون الإقليمي داخل مجتمع MEIRA، ليس فقط في تقديم الخدمات؛ بل في بناء بيئة استثمارية أكثر اتصالاً وتكاملاً.

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