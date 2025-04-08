دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة دايكن أوروبا، الرائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف وتنقية الهواء، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "دايكن 360" خلال مؤتمر عُقد في مدينة فرانكفورت الألمانية. وقد تبنّت شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لدايكن أوروبا، هذا النموذج المتكامل للخدمات كخطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة أنظمة التكييف والتهوية والتدفئة. ويأتي إطلاق "دايكن 360" استجابةً للاحتياجات المتنوعة للأسواق الإقليمية، إذ صُممت هذه المبادرة خصيصًا لتلائم الظروف المناخية المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر حلولاً شاملة ومخصصة تلبي متطلبات العملاء بكفاءة ودقة.

ثورة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في بيئات متنوعة

تُقدم "دايكن 360" نهجاً متكاملًا يرتكز على دورة حياة المنتج لإدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، في استجابة مدروسة للظروف المناخية المتباينة والتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة. ويجمع هذا النهج الشامل كافة خدمات دايكن تحت مظلة علامة تجارية واحدة، مصممة خصيصًا لتعزيز كفاءة الأداء، وموثوقية التشغيل، واستدامة الحلول في مختلف البيئات والقطاعات.

وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية الفريدة التي تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، تبرز الحاجة المتزايدة إلى حلول تكييف وتهوية عالية الكفاءة، ومرنة تلائم مختلف البيئات. ومن هذا المنطلق، تأتي "دايكن 360" كمنظومة خدمات متكاملة ومتطورة، تشمل مراحل التركيب والتحديث والتطوير، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الاستدامة، بما يتجاوز التوقعات ويلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات

المزايا الرئيسية لدايكن 360 تشمل:

الاتصال والصيانة: ضمان التشغيل المستمر مع تقليل فترات التوقف إلى الحد الأدنى.

تحسين الأداء: تقديم حلول مخصصة لتعزيز كفاءة الأنظمة وأدائها.

التحديث: تطوير الأنظمة عبر إدخال أحدث التقنيات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الاستبدال: توفير حلول فعالة وسريعة لاستبدال المكونات أو الأنظمة عند الحاجة.

الاستدامة في الأعمال: التركيز على ممارسات تقلل التأثير البيئي وتخفض تكاليف التشغيل.

قطع الغيار والصيانة: توفير إمكانية الوصول السريع والموثوق إلى قطع الغيار والخدمات الإصلاحية الأساسية.

مواكبة تحديات الاستدامة والكفاءة

يتماشى نهج دايكن360 مع المبادرات المتزايدة للاستدامة والقوانين الصارمة الخاصة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن خلال تحسين كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتقليل تأثيرها البيئي، تدعم دايكن 360 أهداف المنطقة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

لمحة عن دايكن للصناعات المحدودة

تعتبر شركة رائدة في تصنيع وتطوير المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وتنقية الهواء. وتوظف المجموعة العالمية التي تأسست في أوساكا عام 1924 أكثر من 98 ألف شخص حول العالم، وتعتبر الوحيدة عالميًا في مجال تطوير وتصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، بالإضافة إلى المبردات داخل مصانعها. تم اختيار شركة دايكن كواحدة من أفضل 100 شركة ابتكارًا في العالم من قبل Clarivate (المملكة المتحدة) وLexisNexis (الولايات المتحدة الأمريكية)، المعترف بها لريادتها في أبحاث التكنولوجيا وبراءات اختراع الملكية الفكرية. حققت الشركة مبيعات بقيمة 28.2 مليار يورو في السنة المالية 2023 (1 أبريل 2023 - 31 مارس 2024).

وتعنى شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية ومعدات التبريد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات