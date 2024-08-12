القاهرة: أعلنت إم بى للهندسة، الشركة الرائدة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، حصول شركتها التابعة إم بي للصناعة علي تخصيص أرض صناعية بمدينة السادات بمساحة 36 ألف متر مربع بعد استكمالها جميع الإشتراطات والمتطلبات اللازمة للتخصيص الصناعي من هيئة التنمية الصناعية.

وقد تم سداد نسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض بمبلغ 4,428,000 جنيه مصري ومنح المشروع فترة سماح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد وفقاً لخطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أن تسدد باقي قيمة الأرض علي أربع سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية بفائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي شريطة الإلتزام بتنفيذ المشروع خلال فترة السماح الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

علما بأن شركة إم بي للصناعة هى الزراع الصناعي التابع لشركة إم بي للهندسة وتمتلك مصنعين الأول في المنطقة الصناعية السابعة في مدينة السادات، و الآخر في مجمع الصناعات السي بي سي في مدينة السادس من أكتوبر، وتعمل الشركة عبر مصانعها في صناعة العديد من محافظ المنتجات والصناعات الكهربائية تحت مظلة علامات تجارية عالمية وأخرى محلية ومن أهمها (هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا إليكتريك المصرية).

ونظرا للنمو الاستراتيجي للشركة في محفظة منتجاتها فقد حصلت علي التخصيص للمساحة التصنيعية الجديدة في المنطقة الصناعية فى مدينة السادات لمواكبة أهدافها التوسعية مع الاستغلال الأمثل لتلك المساحة التصنيعية في العديد من المحاور بطرق مرحلية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمحفظة المنتجات القائمة، وزيادة التنوع في محفظة المنتجات بالإضافة الي استخدام الاستحداثات التكنولوجية الجديدة في تطوير الصناعة ورفع كفائة المنتجات المصنعة محلياً لتكون الخيار الأمثل في السوق المصري وأيضا الأسواق الإقليمية.

وأوضح بيان الشركة أنه من المستهدف أن يتخطي حجم الاستثمارات للعمليات التوسعية مبلغ 500 مليون جنيه مصري علي مراحل، وسيتم تدبير التمويل اللازم كمزيج من التمويل الذاتي وزيادة رأس المال بالإضافة الى التمويل المصرفي، ومن المخطط أيضا البدء في العمليات الإنشائية خلال النصف الأول من عام 2025 ليتم بدء العمليات التشغيلية في خلال 18 شهر.

والجدير بالذكر أن شركة إم بى للهندسة، بلغت صافي أرباح الشركة الأم بالقوائم المالية المجمعة لها للعام 2023 مبلغ 42 مليون جنيه مصري. وأيضا أعلنت عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، كما حققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 19% للوصول الي نسبة 48% مقارنة عن نسبة 41% عن نفس الفترة العام الماضي، بالإضافة الى تحقيق نمواً في إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الأقلية بمعامل 7 أضعاف عن نفس الفترة العام الماضي، مصحوباً بنمو في صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل بنسبة 71% على أساس سنوى عن العام السابق.

نبذة عن الشركة :تأسست إم بي للهندسة عام 1981، نجحت في تنمية أعمالها حتي أصبحت شركة رائدة متعددة الأوجه في سوق الصناعات الكهربائية في مصر من خلال هيكلها كشركة أم للعديد من شركاتها التابعة العاملة بنهج متكامل تحت ثلاث قطاعات أساسية وهم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي؛ تتميز الشركة أيضا بتعاونها مع شركائها الخارجيين في هذا المجال الأمر الذي رسخ تواجدها في الأسواق تحت العديد من العلامات التجارية العالمية من أهمها هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا إلكتريك، حيث تمتلك الشركة مصنعين في مدينه 6 أكتوبر ومدينة السادات بالإضافة الى العديد من المنشآت الإدارية والخدمية وتحظي بفريق عمل يضم أكثر من 400 موظف ولها قنوات بيعية لأكثر من 21 دولة لتلبية جميع الفئات السوقية بالقطاعات الكهربائية المتنوعة في الأسواق المحلية والعالمية.

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