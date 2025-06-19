المنامة: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم التوظيف والتطور الوظيفي لـ36 موظفاً بحرينياً في شركة "سارنس ناس الشرق الأوسط" ، الشركة البحرينية الرائدة في توفير خدمات الرافعات وحلول رفع ونقل الاحمال الثقيلة وذلك ضمن برامج تمكين المتعددة منها البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج زيادة الأجور، إلى جانب برنامج توظيف القيادات.

ويأتي دعم تمكين للكوادر الوطنية العاملة في شركة "سارنس ناس الشرق الأوسط" تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، قائلاً: " يسعدنا دعم المؤسسات البحرينية التي تهتم بالتوظيف والتطور الوظيفي للكفاءات المحلية، وهو ما عهدناه من شركة "سارنس ناس الشرق الأوسط" والتي اهتمت بدعم وتوظيف وتدريب وزيادة أجور الموظفين البحرينيين العاملين بها من خلال الاستفادة من برامجنا المتعددة منذ عام 2017." وأضاف: " تواصل تمكين التزامها في دعم الكفاءات البحرينية من خلال البرامج والشراكات التي تعزز من فرص التوظيف والتطور الوظيفي ليتبوؤوا مناصب إدارية وقيادية في المؤسسات التي يعملون بها، مما يصب في هدفنا الأسمى لجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل."

ومن جانبها، قالت الهنوف سامي ناس، المدير الإقليمي لشركة سارنس ناس الشرق الأوسط: "تتماشى برامج تمكين مع رؤيتنا الاستراتيجية في دعم التوظيف وتطوير المهارات الوطنية. ومنذ عام 2017، استفدنا من المبادرات المقدمة من صندوق العمل «تمكين» لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية، حيث نفخر بأن نسبة التوظيف الوطني في شركتنا بلغت 78%." وأضافت: "نحرص في سارنس ناس على توفير بيئة عمل مهنية ومحفزة، وتمكين الكفاءات البحرينية من خلال تعزيز قدراتهم الفنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. ونؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنمو القطاع الخاص واستدامته".

تأسست شركة سارنس ناس الشرق الاوسط في عام 2003 كمشروع مشترك بين مجموعة ناس البحرينية وشركة سارنس البلجيكية (Sarens NV)، وتقدم حلول مبتكرة وشاملة في خدمات الرافعات وحلول نقل ورفع الأحمال الثقيلة في جميع أنحاء الشرق الاوسط. وتشمل الخدمات الأخرى التي تقدمها خدمات بحرية، وخدمات تشغيلية، وتأجير الرافعات، وخدمات مناولة المواد. كما توجد للشركة مكاتب إقليمية في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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