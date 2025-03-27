دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعدّ مطار دبي الدولي لموسم أعياد استثنائي مع توقعات باستقبال مبانيه المختلفة لأكثر من 3.6 مليون مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد من 26 مارس إلى 7 أبريل، حيث من المتوقع أن يكون السبت 5 أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف.

وقد يبلغ إجمالي عدد المسافرين يومياً 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من شهر أبريل. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19% مقارنةً بمتوسط أحجام الرحلات الأسبوعية خلال الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاعاً موسمياً كبيراً.

ومع بدء العطلة المدرسية الربيعية، يبقى الطلب قوياً على الأسواق الرئيسية لأغراض زيارة الأصدقاء والأقارب، بما فيها الهند وباكستان والمملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في السفر الترفيهي، ويشمل ذلك زيادة في حركة السفر إلى سريلانكا وتركيا وإيطاليا.

وفي إطار مساعيها لتعزيز سلاسة الرحلات خلال مواسم الذروة، تدعو مطارات دبي الضيوف إلى استخدام خرائط DXB Express Maps التي تم إطلاقها مؤخراً، وهي أداة ذكية توفر إمكانية التنقل الآني في جميع مباني المطار. ويستطيع الضيوف من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة معلومات أي رحلة تحديد موقع بوابتهم أو تصفح مجموعة كاملة من خيارات المطاعم والمتاجر أو العثور على المرافق القريبة بسهولة.

وتستعد مطارات دبي أيضاً لتقديم خدمات معززة لأصحاب الهمم من خلال مسارات مخصصة لهم ومحددة بوضوح، فضلاً عن تقديم الدعم للضيوف الذين يرتدون قلادة عباد الشمس من خلال موظفين مدربين يرتدون دبابيس عباد الشمس، وصالة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة في المبنى رقم 2.

وتعمل مطارات دبي بالتعاون مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والشركاء التجاريين والهيئات الحكومية على ضمان انسيابية تدفق الضيوف عبر جميع نقاط الاتصال طوال فترة العطلة.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

في عام 2024، استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، وهو أعلى معدل حركة سنوية في تاريخه.

مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة . ]

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