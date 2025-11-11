تبدأ أسعار الشقق من 1.9 مليون درهم إماراتي، مع موعد إنجاز متوقّع في الربع الأول من عام 2028

كشفت شركة كاسا فيستا للتطوير العقاري، أحدث المنضمّين إلى سوق العقارات المزدهر في دبي، عن مشروعها السكني الفاخر الأول على الواجهة البحرية بجزر دبي، بتكلفة إجمالية قدرها350 مليون درهم، والذي يقدّم للمستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة فاخر في الجزر 105 وحدات سكنية أنيقة وواسعة مطلة على الساحل.

وصرحت الشركة في بيانها إن مشروع أكورا من كاسا فيستا، والمقرر الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2028، سيُرسي معايير جديدة للعيش الراقي، وسيسهم في تعزيز جاذبية جزر دبي التي شهدت استثمارات تجاوزت6 مليارات درهم في مشاريع البيع على الخريطة خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال عبد الباسط، رئيس مجلس إدارة شركة كاسا فيستا للتطوير العقاري ومقرها دبي: "يمثل إطلاق مشروع أكورا محطة مهمة بالنسبة لنا، ونحن فخورون بدخولنا السوق السكني بمشروع يسهم في تحقيق استراتيجية دبي لتكون الوجهة العقارية الأولى للمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040. إن تدشين مشروعنا الأول في جزر دبي يعد بداية مميزة، خاصة مع النمو المتسارع في اهتمام المستثمرين بالمجتمع الرئيسي الذي تطوره شركة نخيل."

يقع مشروع أكورا في الجزيرة "A" متعددة الاستخدامات، في قلب الأرخبيل الذي يجمع بين السكن والترفيه والتجارة، ما يضيف قيمة فريدة لتجربة العيش على الواجهة البحرية. ويُعد المشروع تتويجًا لخبرة كاسا فيستا الطويلة في قطاع العقارات داخل دبي وعلى المستوى العالمي.

إلى جانب الوحدات السكنية، يضم المشروع طابقًا سفليًا وسطحًا واسعًا يحتوي على مسبح لا متناهٍ بطول 22 مترًا، وحديقة للكلاب، وسينما في الهواء الطلق، بالإضافة إلى ست وحدات تجارية مطلة على البحر في الطابق الأرضي.

وأضاف عبد الباسط: "لقد استخدمنا في مشروع أكورا مواد فاخرة من علامات تجارية عالمية، وصممنا المرافق بأسلوب يضمن رفاهية استثنائية، مما يجعل هذه الوحدات السكنية فريدة ومتميزة عن غيرها."

يتكوّن المشروع من54 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم، و15 شقة بثلاث غرف نوم، بنظامي السكن البسيط والمزدوج، بأسعار تبدأ من1.9 مليون درهم إماراتي.

تشمل المرافق في الطابق الأرضي ردهة رئيسية فخمة، وصالة أعمال، وساحة مفتوحة، وغرف صلاة. ويضم الطابق الأول ناديًا اجتماعيًا، ومسابح للكبار والأطفال، وأكواخًا خشبية، وجاكوزي، وساونا، ومناطق لليوغا الداخلية والخارجية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل بأجهزة تكنوجيم.

كما سيتم تأثيث الردهة بأثاث من مينوتي، وتزيينها بثريات من تيرزاني، في حين ستُستخدم بلاطات إيرجون في التصاميم الداخلية، مع رخام من فوندوفال، ومستلزمات مطابخ من تيكا، وتركيبات حمّامات من علامة أوروبية مرموقة.

