تولّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب

دبي، نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في ترتيب تسهيلات قرض عالمي مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة 350 مليون يورو لصالح شركة "بيكو بي. في." بتاريخ 14 أغسطس 2024. وتولت الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب لهذه التسهيلات، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيلات.

وتعد "بيكو بي. في."، المرخصة في هولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "بيكو" العالمية المتخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وتمتلك فروعاً في 58 دولة.

وتعتبر تسهيلات القرض المشترك لأجل ثلاث سنوات هذه، الأولى لشركة "بيكو" في سوق القروض المشتركة، وتمهد لمزيد من عمليات التمويل المماثلة مستقبلاً. وسيتم استخدام التسهيلات لأغراض عامة ودعم أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة استراتيجيات العمل الشاملة وتطوير أعمال الشركات التابعة.

ونجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في تسويق الصفقة لتلاقي اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصفقة طلباً هائلاً من 14 مؤسسة مالية لتحقق فائض اكتتاب بنسبة 200% عن مبلغ التسهيلات الأولي البالغ 250 مليون يورو. واستجابةً للطلب القوي، قررت "بيكو" زيادة قيمة التسهيلات لتصل إلى 350 مليون يورو. وعدا عن أهمية هذه الصفقة الناجحة في تسليط الضوء على ملف "بيكو" الائتماني القوي، كذلك تمكّن الشركة من تنويع قاعدة مستثمريها على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "إننا نفخر بالدور المحوري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمية لشركة ’بيكو‘. وتشكل هذه الصفقة محطة مهمة بالنسبة لـ ’بيكو‘ باعتبارها الأولى لها في سوق تسهيلات القروض المشتركة. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين العالميين الوضع المالي السليم والرؤية الاستراتيجية لشركة ’بيكو‘. وإننا في الإمارات دبي الوطني كابيتال نركز على تقديم حلول تمويلية مخصصة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى توسيع قاعدة مستثمريهم."

ومن جانبه، قال باريش ألب أرسلان، المدير المالي لشركة "بيكو": "يعد ترتيب أول تسهيلات قرض مشترك لشركتنا إنجازاً بالغ الأهمية، إذ يعكس سلامتنا المالية وقدرتنا على استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين. وقد لعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، بالتعاون مع بقية الشركاء الآخرين، دوراً محورياً في تمكيننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمضي قدماً في مسار النمو."

البنوك المشاركة

المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المنظمون الرئيسيون المفوضون:

بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا أس إيه، فرع لندن

بنك دبي التجاري ش.م.ع.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

جرانتي بنك إنترناشيونال إن في

سوسيتيه جنرال

المنظمون الرئيسيون:

بنك الصين تركيا إيه .أس.

بنك برقان ش. م. ك. ع.

بنك الدولة الهندي، فرع لندن

المنظمون:

بنك دي أتش بي إن. في.

إتش إس بي سي كونتيننتال أوروبا ( HBCE )

) إيش بنك أ. ج.

جيه .بي. مورغان إس إي

البنك الزراعي التركي "زراعات بنكاسي"، فرع لندن

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن "بيكو"

يعمل لدى شركة "بيكو" ما يقارب 55,000 موظف يتوزعون على شركاتها الفرعية في 58 دولة و45 منشأة إنتاج في 13 دولة. علاوةً على ذلك، تمتلك الشركة 22 علامة تجارية مملوكة أو مستخدمة بترخيص محدود (بما فيها أرتشيليك، وبيكو، وويرلبول*، وغرونديج، وهوت بوينت، وأرتيك، وأريستون*، وليزير، وإنديست، وبلومبرغ، وديفي، وداولانس، وهيتاشي*، وفولتاس بيكو، وسنجر*، وإلكترا بريجنز، وفالفيل، وباوكنيشت، وبريفيليج، وألتوس، وإيجنيس، وبولار). أصبحت بيكو أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا بناءً على حجم حصتها السوقية، حيث وصل إجمالي إيراداتها إلى 8 مليارات يورو في عام 2023. علاوة على ذلك، تضم مراكز البحوث والتطوير والتصميم الخاصة بشركة بيكو (والتي تصل إلى 31 مركزاً ومكتباً) في جميع أنحاء العالم أكثر من 2,300 باحثاً وأكثر من 3,500 طلب براءة اختراع مسجل دولياً حتى الآن. وللسنة الخامسة على التوالي، حققت بيكو أعلى درجة في صناعة الأجهزة المنزلية DHP (وفقاً لنتائج 27 أكتوبر 2023) ضمن مؤشر "داو جونز للاستدامة" لتقييم الاستدامة العالمية للشركات من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز. **وتتمثل رؤية بيكو في "احترام العالم وكسب الاحترام في جميع أنحاء العالم".

الموقع الإلكتروني للشركة: www.bekocorporate.com

*محدود بالترخيص في ولايات قضائية محددة.

**تعود هذه البيانات المقدمة إلى الشركة الأم "أرتشيليك إيه أس".

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