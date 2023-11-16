تقديم 6 طرازات من سيارات مرسيدس - بنز الكهربائية ضمن إستراتيجية الشركة نحو الاستدامة وتماشيًا مع توجيهات الدولة نحو مستقبل أخضر ضمن رؤية مصر لعام ٢٠٣٠

اكتمال صالة العرض الكائنة بمرتفعات الأهرام لتجربة ذاتية متكاملة متضمنة أحدث الأنظمة العالمية الرقمية والتكنولوجية ذات الطابع المستقبلي

القاهرة: تحتفل شركة ستار الوطنية للسيارات (SNA)، أحد الموزعين المعتمدين لمرسيدس-بنز والرائدة في قطاع السيارات، بمرور 35 عاماً على تأسيسها منذ عام 1988 كأول موزع للعلامة الألمانية الفاخرة في مصر، حيث بدأت أول فرع للشركة الوطنية للسيارات بمنطقة الدقي حتى وصل عدد فروعها إلى 7 أفرع في أنحاء الجمهورية؛ تقدم من خلالها تغطية شاملة من صالات العرض وخدمات الصيانة وقطع الغيار لتوفر خدمة متميزة ومتكاملة لعملائها.

وفي هذا السياق، أعرب كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، عن سعادته بمرور 35 عاماً على تأسيس الوطنية للسيارات، مؤكداً: "نحتفل برحلة طويلة استمرت لخمسة وثلاثين عاماً ولا زالت مستمرة كان بطلها الرئيسي هو عميل الوطنية للسيارات، من خلال خدمات متكاملة ومبتكرة استطعنا بها أن نلبي كافة احتياجات عملائنا. فقد عملنا طوال هذه السنوات على بناء اسم ستار الوطنية للسيارات مع التركيز القوي على تقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات العملاء، مما يعزز الولاء والثقة في العلامة التجارية. بالاعتماد على الابتكار المستمر والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، تمكّنت الوطنية للسيارات من تحقيق تفوق قوي مع الاستمرار في تحقيق رضاء العملاء".

ومن جانبه، صرّح ياسر صالح- الرئيس التنفيذي لشركة ستار والإسكندرية الوطنية للسيارات: "في إطار إستراتيجية الشركة نحو الاستدامة وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتوصيات قمة المناخ COP 27، تقدم ستار الوطنية للسيارات ٦ طرازات من سيارة مرسيدس-بنز الكهربائية SUV وSedan. وتضم موديلات EQE، EQA، EQS وEQB التي تتميز بـباقة متكاملة تغطي خدمات ما بعد البيع لمدة 6 سنوات بدون حد أقصى للمسافة. يتمتع ملاك السيارتين EQA وEQB بضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أقرب، بينما تتميز EQE وEQS بما في ذلك موديلات الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، كما توفر تجربة قيادة لا مثيل لها بتقنية خالية من الانبعاثات الكربونية. وتأكيداً على التزامنا بهذه الرؤية، أتممنا إنشاء محطتين لشحن السيارات الكهربائية ونخطط لزيادة عدد المحطات كخطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة، واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة منذ تواجدها في السوق المصري".

وتوفر ستار الوطنية للسيارات (SNA) تجربة غير مسبوقة لعملائها، وهي تحويل صالة عرض مرتفعات الأهرام "لتجربة ذاتية" متكاملة ومبتكرة ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية. وهي ليست مجرد شكل ومظهر فقط، وإنّما هي مزج بين التواجد الفعلي والتطور الرقمي للاستفادة بشكل كلي من الخدمات التي توفرها الشركة؛ حيث تكون عبارة عن تجربة مريحة وملهمة وسلسة للعملاء. وفيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، يمكن لعملاء ستار الوطنية للسيارات (SNA) تجربة أول ماسح إلكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير وتسهيل عمليات الصيانة من خلال الفحص المبدئي عن طريق كاميرات ذكية ذات 360 درجة، وتقديم تقرير شامل مكون من 100 صورة في وقت قياسي. وتوفر الشركة أيضاً لأول مرة خدمة المساعدة على الطريق عن طريق شاحنة مرسيدس-بنز المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة التي تضمن لعملائها خدمة متكاملة في أي مكان وفي أي وقت.

ولضمان خدمة عملاء ستار الوطنية للسيارات وتقديم أفضل جودة لهم، توفر الشركة حالياً تكنولوجيا كاميرا التشخيص عن بُعد، للإشراف على الأعطال والصيانات سواء داخل الفروع أو في ورشة الصيانة المتنقلة.

وإيماناً بدور التكنولوجيا الرقمية والابتكار لتعزيز تجربة العملاء، أطلقت ستار الوطنية للسيارات تطبيق SNAالذي يتيح مجموعة كبيرة من الخدمات لتسهيل حياة عملاء الوطنية للسيارات بشكل أفضل مثل إمكانية حجز موعد الصيانة والدفع عبر الإنترنت وشراء إكسسوارات مرسيدس-بنز المتنوعة، أو الحصول على دعم الخبراء من خلال المحادثة المباشرة أو طلب خدمة المساعدة على الطريق. بالإضافة إلى جولة الواقع الافتراضي، التي تتيح للعملاء مشاهدة السيارات من الداخل والخارج وكافة المنتجات والخدمات المتاحة في صالة العرض "التجربة الذاتية" بشكل افتراضي.

وأضاف ياسر صالح: "إن مجموعة شركات الوطنية للسيارات تمنح منذ عام 2022 ضماناً لمدة 5 سنوات عند شراء أي سيارة مرسيدس-بنز من الوطنية للسيارات، وهو ضمان المصنع لمدة عامين بالإضافة إلى ضمان Star Extended Warranty لمدة ثلاثة أعوام لتلبية احتياجات عملائنا وتوفير المساندة وكل الدعم لهم. قدمت الشركة برنامج الضمان Star Back المخصص لملاك سيارات مرسيدس-بنز المستعملة التي لا تتعدى عمر ال 7 أعوام من تاريخ بداية الضمان الأصلي، وألا يتعدى عداد المسافات المقطوعة بالسيارة 150,000 كم، حيث يمكن لأصحاب السيارات المستوفاة للشروط أن يحصلوا على ضمان لمدة عامين مماثلاً لضمان التصنيع".

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نبذة عن ستار الوطنية للسيارات و الإسكندرية الوطنية للسيارات:

تأسست الشركة عام 1988، لتصبح الموزع المعتمد الأول لمرسيدس-بنز في مصر، وتفخر بأن تقدم لعملائها سيارات فاخرة ذات مستوى عالمي وخدمات صيانة بجودة عالية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إقامة أول فرع للشركة الوطنية للسيارات بمنطقة الدقي. كما توسعت الشركة عبر شبكة متكاملة من الفروع في فم الخليج والقطامية ومرتفعات الأهرام والغردقة. وفي عام 1993، تأسست شركة الإسكندرية الوطنية للسيارات لتضم فرعي الإسكندرية والساحل الشمالي. وفي عام 2021، تم دمج أفرع القاهرة والجيزة والغردقة الوطنية للسيارات تحت اسم واحد، وهو "ستار الوطنية للسيارات"، لتقدم لعملائها الأفضل دائماً. وتمتلك ستار الوطنية للسيارات صالة عرض بمفهوم التجربة الذاتية في منطقة مرتفعات الأهرام، والتي توفر أعلى وأحدث التقنيات والفنيين والمهندسين واستشاري المبيعات المعتمدين لسيارات مرسيدس-بنز، وجميع فروع الشركة الوطنية للسيارات تقدم تغطية شاملة من صالات العرض وخدمات الصيانة وقطع الغيار لتوفر خدمة متميزة ومتكاملة لعملائها.