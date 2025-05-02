دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اكتمال 35% من أعمال تشييد "عزيزي سنترال"، مشروعها السكني المعاصر في منطقة الفرجان، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2025.

ويتواصل العمل في الموقع بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء والتشييد 99% و64% على التوالي، وبلغت نسبة أعمال التكسية الداخلية 40%، بينما بلغت نسبة إنجاز أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال والميكانيكا الكهربائية 24% و36% على التوالي، وبلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 14%، وقد ارتفعت القوى العاملة إلى 504 عمّال.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بالوتيرة والجودة العالية للأعمال في "عزيزي سنترال"، والذي يُعتبر إضافة مهمة لمركز النمو في الفرجان. نحن ملتزمون بتسليم المشروع في الوقت المحدد مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، وذلك من خلال المراقبة والتنفيذ الدقيق لكل مرحلة من مراحل الإنشاء. وتم تصميم "عزيزي سنترال" للارتقاء بجودة حياة السكّان من خلال تقديم مساحات تجمع بين سهولة الوصول ووسائل الراحة والرفاهية. ونتطلع إلى تسليم مفاتيح المشروع والترحيب بعملائنا في منازلهم الجديدة بحلول نهاية العام."

ويشمل "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمنطقة الفرجان، التي تُعتبر من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. ويقدم مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات نمط الحياة العصري. كما يتميز المشروع بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة.

وسيستفيد المقيمون من اتصال مميّز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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