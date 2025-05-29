أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جريدورا"، التي تأسست كمشروع مشترك بين كل من "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة" و"مدن القابضة"، عن توقيع أول مذكرة تفاهم لها مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، لتنفيذ مشاريع هامة لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل. وتشكل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية عالية الأثر في إمارة أبوظبي.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتعاون "جريدورا" مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على وضع إطار عمل للتعاون لدعم تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.

وسيكون التركيز موجهاً في المرحلة الأولية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحديد المشاريع التجريبية والأنشطة والمبادرات التي يمكن لشركة "جريدورا" تنفيذها. وستقوم اللجنة بدراسة مجموعة من المشاريع التي يخطط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذها في الإمارة، حيث تم تكليف المركز تنفيذ مشاريع تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 35 مليار درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "جريدورا" : "تتمتع ’جريدورا‘ بالإمكانات والخبرات والموارد المتكاملة التي تتيح لها تطوير مشاريع البنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية بما يمثل رافداً حقيقياً للأهداف التنموية الطموحة على الصعيدين الاقتصادي والسكاني في الإمارة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الالتزام المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل، من خلال الجمع بين الابتكار، والقدرة التوسعية، والرؤية بعيدة المدى. ولا شك بأن تنفيذ هذه المشاريع ذات الطابع التحويلي سيشكل نقطة تحول بارزة في مشهد البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية".

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل :"تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية و"جريدورا" رؤية موحدة نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة للنقل، تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد. ومن خلال توظيف الإمكانات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها "جريدورا" ، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة تُلبّي تطلعات الإمارة على المدى الطويل."

من جانبه قال سعادة ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع ’جريدورا‘ لنعمل معاً على دراسة فرص التعاون المشترك في مشاريع بنية تحتية تسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف التنموية الوطنية لقطاع النقل. وستتيح لنا هذه الشراكة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات ’جريدورا‘ في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفورات مالية وقيمة مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي".

وبدوره قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تفعيل دور ’جريدورا‘ في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام للشركة التي تم تأسيسها مؤخراً. ونتطلع إلى أن تواصل ’جريدورا‘ مسيرتها بناءً على رؤية واضحة، لتوفير بنى تحتية رائدة لمدن ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية".

وتعمل "جريدورا" تحت مظلة "مدن القابضة"، وقد تأسست بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة"، لتكون بمثابة مبادرة استراتيجية تعزز التعاون مع الشركاء المتخصصين والممولين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي. وقد اعتمدت "جريدورا" نموذج عمل مزدوج المحاور يشمل "مشاريع البنية التحتية" و"استثمارات البنية التحتية"، بما يتيح لها تولي دور القيادة في مختلف مراحل تطوير وتنفيذ المشاريع.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية هي أولى خطوات التعاون ضمن سلسلة من الشراكات المرتقبة التي ستعقدها "جريدورا" لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعزيز أطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لأعمال "جريدورا" ونطاق تأثيرها.

نبذة عن جريدورا :

"جريدورا" هي شركة خاصة متخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، تم تأسيسها عبر تحالف استراتيجي بين كل من "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة" و"مدن القابضة"، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتعمل تحت مظلة "مدن القابضة"، مستندة إلى نموذج تشغيلي يقوم على محورين رئيسيين: "مشاريع البنية التحتية" و"استثمارات البنية التحتية"، ما يتيح لها تقديم حلول شاملة تغطي جميع مراحل المشاريع من التخطيط وحتى التشغيل. وتمثل "جريدورا" محفزاً رئيسياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ تجمع بين رأس المال الاستراتيجي، والخبرة الفنية، والقدرات التنفيذية اللازمة لإحداث أثر طويل الأمد في قطاع البنية التحتية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال عملياتها، يلتزم المركز بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.

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نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية:

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

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