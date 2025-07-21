أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية تواصل التزامها بدعم المبادرات الوطنية في مجالات التوطين وتنمية الكفاءات، وتضع ذلك في صلب استراتيجيتها المؤسسية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضح الهاشمي أن نسبة التوطين في التعاونية بلغت 35% من إجمالي الوظائف القابلة للتوطين، ما يعكس نجاح خطط الاستقطاب والتمكين المهني التي تنفذها التعاونية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحقيق الأرقام، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم نموذج يحتذى به في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في مختلف قطاعات العمل.

وأشار إلى أن التعاونية تلتزم بتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين، مع برامج تطوير وظيفي وفرص تدريب ميداني ضمن بيئة احترافية تدعم مساراتهم المهنية، مشيراً إلى أن التعاونية استقطبت كذلك طلبة الجامعات والكليات ضمن برامج التدريب العملي، مما ساهم في تأهيل جيل جديد من الكفاءات المواطنة المهيأة لسوق العمل.

وبين الهاشمي أن التعاونية تُعد من المؤسسات الرائدة في استيعاب منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث استقبلت 80 منتسباً من منتسبي الخدمة الوطنية للعمل ضمن وظائف مخصصة لهم، تعزيزاً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية مهاراتهم المهنية، ورفع جاهزيتهم للمستقبل، إيماناً بأهمية تمكينهم مهنياً ومجتمعياً.

وأكد أن التعاونية تؤمن بالبرامج المخصصة لقادة المستقبل التي تهدف إلى إعداد وتأهيل نخبة من الكفاءات الإماراتية لقيادة العمل المؤسسي، إذ تشكل هذه البرامج منصة متقدمة لتطوير المهارات القيادية والفنية، من خلال خطط تدريبية ممنهجة ومسارات تطوير وظيفي، انطلاقاً من إيمان التعاونية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي.

وأضاف الهاشمي: "نحن في تعاونية الاتحاد ننظر إلى التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية، حيث نحرص على دعم التعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام بقيادة كفاءات إماراتية مؤهلة".

وأفاد بأن التعاونية ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة لدعم ملف التوطين، واستقطاب الكفاءات، وتمكين الشباب، إسهاماً في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وترسيخاً لقيم العطاء والشراكة المجتمعية التي تقوم عليها التعاونية.

-انتهى-

#بياناتشركات