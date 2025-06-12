دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع "عزيزي غراند" في مدينة دبي الرياضية، حيث تم إنجاز 35٪ من أعمال البناء حتى الآن. ويضم المشروع 431 وحدة سكنية، فيما تتواصل الإنشاءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقعات بتسليمه في الربع الأول من عام 2026.

وقد اكتمل هيكل المبنى بنسبة 88%، بينما وصلت أعمال البناء إلى 51%، وأعمال التكسية الداخلية 43%، ويجري العمل بالتوازي على أعمال البلاط وتركيب الواجهات وتركيب المصاعد. وبلغت أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 19% وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة 16%. كما بدأ العمل في بناء حمام السباحة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 7%. ويعمل حاليًا في الموقع أكثر من 720 عاملًا لتسريع وتيرة التطوير، وقد بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 18%.

وسيضم مشروع "عزيزي غراند" 431 وحدة سكنية واسعة، تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وحمامين للسباحة، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، وأخرى للشواء، إلى جانب حدائق ذات مناظر طبيعية خلابة. كما سيقدم المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة الأخرى التي تركز على تعزيز الصحة والراحة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "تسعدنا رؤية تقدم أعمال البناء في مشروع "عزيزي غراند"، حيث تم إنجاز مراحل رئيسية في الأعمال الأساسية. وبفضل موقعه الاستراتيجي في مدينة دبي الرياضية وتركيزه على تعزيز أنماط الحياة الصحية، من المتوقع أن يصبح هذا المشروع معلماً سكنياً بارزاً في المنطقة. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرينا وسكاننا الكرام في منازلهم الجديدة في الوقت المحدد."

ويعد مشروع "عزيزي غراند" ملاذاً فخماً يعزز تجارب الحياة العصرية، ويتميز بتصميماته المفتوحة القابلة للتخصيص، حيث تحتوي الشقق داخل المشروع على شرفات واسعة تطل على المساحات الخضراء المحيطة، وتشمل أرففاً وخزائن مدمجة لمنح السكان مساحات تخزين أنيقة في الحمامات، بالإضافة إلى خزائن ملابس مدمجة ووحدات زينة في غرف النوم. كما تتميز الشقق بإضاءة عصرية ناعمة وبلاط فاخر، ونوافذ زجاجية مزدوجة تمتد من الأرض إلى السقف، ما يوفر إطلالات خلابة. وتتميز المطابخ المفتوحة القابلة للتخصيص بتجهيزات عالية الجودة تشمل خزائن وأجهزة فاخرة، ما يعزز من مستوى المعيشة الفاخرة. ويمثل "عزيزي غراند" وجهة استثنائية تقدم تجربة معيشة فريدة من نوعها، وتعكس أعلى معايير الفخامة والراحة.

ويقع "عزيزي غراند" في قلب مدينة دبي الرياضية على شارع الفي، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من المدارس والأكاديميات الرياضية، ونوادي الفروسية والجولف، بالإضافة إلى الملاعب والمساحات الخضراء. ويبعد المشروع دقائق عن شارع الخيل وشارع محمد بن زايد، وتفصله مسافة قصيرة عن موتور سيتي، وحلبة "دبي أوتودروم"، وجميرا جولف إستيت، ويتيح للسكان الوصول السريع إلى مدينة دبي للاستوديوهات، ودبي مارينا، وجزيرة "بلوواترز"، وموقع إكسبو، ومطار آل مكتوم الدولي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري :

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"، يرجى التواصل مع:

تيزيان أتش. جي. راب

مدير قسم العلاقات العامة والاتصال، ومستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة

M: +971 55 867 3606

البريد الإلكتروني:

tizian@azizidevelopments.com

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