القاهرة- عقدت الشركة القابضة المصرية الكويتية الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2024، وقد اعتمدت الجمعية جميع بنود الاجتماع، بما في ذلك اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي الماضي، وتقرير مراقب الحسابات.

وأقرت توزيع أرباح عن عام 2024 بقيمة 53.2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 19% من رأس مال الشركة، تتمثل في توزيعات نقدية بقيمة 39.11 مليون دولار أمريكي تمثل 14% من رأس المال، أي ما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 14.09 مليون دولار أمريكي تمثل 5% من رأس المال المُصدر والمدفوع، بحيث يحصل المساهم على سهم مجاني مقابل كل عشرين سهماً أصلياً، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، لؤي جاسم الخرافي: " نفتخر بالأداء القوي الذي حققته المجموعة العام الماضي، حيث تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية في مختلف القطاعات التشغيلية، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون عام 2025 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي، مدفوعة بإستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة وشركاتها التابعة، وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً."

وأضاف: "ما حققناه من نمو في الإيرادات وزيادة في الاستثمارات يعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، ومرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام في مواجهة التحديات التي طرأت على الأسواق محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفي نفس الوقت، الإصرار على مواصلة النمو والتطوير والبحث عن الفرص الواعدة باستمرار."

وأشار إلى أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024 بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة ويمهد الطريق لتطبيق خططها التوسعية الطموحة لعام 2025.

من جانبه، صرح العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، جون روك: "سنواصل خلال العام الجاري البحث عن الفرص التي تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للمجموعة، وتساهم بشكل فاعل في خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها."

وأضاف: "نتجه في عام 2025 نحو توسيع استثماراتنا، من خلال دخول السوق السعودي للمرة الأولى وكذلك إطلاق مشروعنا الجديد في شمال أوروبا، مع مواصلة نمو أعمالنا الحالية وتعزيز تواجدنا في السوق المصري"، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم ضخ نفقات رأسمالية و تدرس فرصاً استثمارية إضافية بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار خلال عامي 2025 و2026.

وأكد أن القابضة المصرية الكويتية مقبلة على حقبة جديدة من التطور، تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل.

واستعرض روك النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار أمريكي، مصحوبة بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40%، و39% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 185 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 29%، بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 167 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو على أساس ربع سنوي 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة. وسجل صافي الربح 46 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024.

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