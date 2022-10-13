بعد الأحداث والاحتجاجات الأخيرة في العراق التي تسببت في اضطرابات هائلة في جميع أنحاء البلاد، اتخذ مؤشر شركة الربيع للوساطة في سوق الأوراق المالية في العراق (ISX) منعطفاً مفاجئاً وزاد بنسبة 3.4٪ في سبتمبر 2022.

وقالت السيدة آيسيغول أوزج أوزجور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة في سوق الأوراق المالية، "مع استمرار تضاؤل الوضع السياسي في العراق، نظل صامدين على أمل أن تستمر أحجام التداول في الزيادة، كما تم توضيحه في سبتمبر الماضي، لقد أسعدنا أن نرى استمرار الأجانب في الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وأن أحجام تداولنا الشهرية زادت منذ أغسطس الماضي".

وانخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 49٪ مقارنة بشهر أغسطس الماضي، إلى 17.1 مليون دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، نتيجة لانخفاض المعاملات المتقاطعة، وباستثناء المعاملات المتقاطعة، زادت أحجام التداول الشهرية لسوق العراق للأوراق المالية بنسبة 32.8٪ مقارنة بشهر أغسطس، لتصل إلى 13.1 مليون دولار أمريكي في سبتمبر.

وتشير الأرقام إلى أن القطاع المصرفي كان نصيبه الأكبر في حجم التداول بنسبة 58.3٪، يليه قطاع الاتصالات (10.9٪)، ثم الصناعة (8.3٪)، ثم قطاع الزراعة (7.9٪)، ثم قطاع الفنادق والسياحة (7.4٪)، وقطاع الخدمات (7.2٪)، وارتفعت أسهم الأجانب في إجمالي حجم التداول من 4.8٪ في أغسطس إلى 8.3٪ في سبتمبر.

وكانت شركة الموصل لمدن الألعاب، وهي شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وزعت أرباحها خلال شهر سبتمبر، بنسبة عائد: 1.0٪. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في سبتمبر، منها 17 شركة زادت بأكثر من 5٪، و11 بنسبة تزيد عن 10٪. وسجلت شركة الخير للاستثمار المالي أكبر ارتفاع بنسبة 77.8٪ خلال الشهر.

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