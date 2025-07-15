الكويت، يوليو 2025: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي". وكشف التقرير أن المنطقة شهدت 24 طرحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاض بنسبة 6% مقارنة بالنصف الاول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 3.5 مليار دولار أمريكي من خلال 23 عملية طرح أسهم أولية.

التوزيع الجغرافي:

وأشار تقرير "المركز" أن المملكة العربية السعودية تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال النصف الأول من العام، حيث تم طرح 22 اكتتاب أولي عام بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 36% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من عام 2024، مما يشكل نسبة بلغت 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025.

كانت شركة ألفا داتا، وهي شركة برمجيات في الإمارات العربية المتحدة، الطرح العام الأولي الوحيد في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت 163 مليون دولار أمريكي. ويُمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 88% في قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. أما في سلطنة عُمان، فقد كانت شركة أسياد للشحن الطرح الوحيد خلال النصف الأول من العام، حيث جمعت 333 مليون دولار أمريكي. ولم تشهد أي من الكويت وقطر والبحرين أ طروحات عامة أولية خلال النصف الأول من عام 2025

توزيع القطاعات:

شكل قطاع الصناعة 1.4 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 43% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025، من ضمنها شركة طيران ناس التي جمعت 1.1 مليار دولار أمريكي، تلتها شركة أسياد للشحن وشركة الإتمام للاستشارات. ويتعقبه قطاع العقارات الذي مثّل 17% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام2025 ، بقيمة بلغت 576 مليون دولار أمريكي من ضمنها شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمبلغ 523 مليون دولار. أما القطاع الصحي فقد جمع 505 ملايين دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار من طرح الشركة الطبية المتخصصة. كما ساهمت قطاعات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمواد، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 12%، و6%، و4%، و3%، و1% على التوالي.

الأداء ما بعد الإدراج:

مع نهاية النصف الأول من عام 2025، أظهرت 10 طروحات من أصل 24 طرحًا عامًا أوليًا عوائد إيجابية مقارنةً بسعر الطرح. وقد حققت شركة أسياد للشحن، التي أدرجت في 12 مارس 2025، أعلى مكاسب بنسبة بلغت 835% بنهاية الفترة. وتلتها شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السعودية، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام.

أما شركة طيران ناس، أكبر طرح في تداول السعودية وفي المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 3.4% في أدائها خلال أول يوم تداول، لتنهي الفترة بانخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بسعر الطرح.

في المقابل، شهد العديد من الشركات في قطاع المواد عوائد سلبية مقارنةً بسعر الطرح. حيث انخفض سهم شركة هضاب الخليج بنسبة 30%، وسهم شركة دخون الوطنية للتجارة بنسبة 27%، وسهم شركة آلات الصيانة بنسبة 26% خلال النصف الأول من عام 2025

أداء الأسواق الخليجية:

شهدت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متباينًا خلال النصف الأول من عام 2025. وتصدرت بورصة الكويت الأداء في المنطقة، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 18.1% منذ بداية العام، يتليها سوق دبي المالي بارتفاع بلغ 10.6%. كما سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق قطر للأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 5.7% و1.7% على التوالي. في المقابل، شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 1.7%، وتراجع أداء بورصة البحرين بنسبة 2.1%، في حين سجلت السوق المالية السعودية (تداول) انخفاضًا بنسبة 7.6%.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية المرتقبة:

من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها على سوق الطروحات العامة الأولية، مع نشاط قوي مرتقب في عدة قطاعات تقوده إدراجات شركات تحت صندوق الاستثمارات العامة. وفي المقابل، من المتوقع أن يشهد سوق الطروحات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت هيئة أسواق المال في الكويت رسميًا إطارًا تنظيميًا جديدًا لدعم إدراج وتداول الشركات الناشئة في بورصة الكويت، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الطروحات العامة وتعزيز جاذبية السوق الكويتي

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.44 مليار دينار كويتي (4.67 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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