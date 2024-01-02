القاهرة: احتفلت ميد تقسيط بتحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام واحد منذ إطلاق الشركة، حيث وصل عدد عملاء الشركة إلى 25 الف عميل، ووصلت عدد المعاملات الخاصة بالشركة إلى 17,000 معاملة محققة نسبة نمو في حجم الأعمال بنسبة 338% خلال عام 2023، ويرجع هذا إلى خطة الشركة الطموحة التي تستهدف شرائح جديدة من العملاء، عن طريق زيادة عدد المنتجات والخدمات المقدمة للأفراد، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

يأتي ذلك النجاح انعكاساً لاستراتيجية ميد تقسيط، والتي ترتكز على توجيه مساعي الشركة لتحقيق الشمول المالي كوسيلة أساسية وعنصر هام من عناصر النمو المستدام، ّذلك بالإضافة إلى أنها تستهدف التخطيط لاستثمارات العملاء على النحو الأمثل مما يعمل على توفير مجموعة كبيرة من الخيارات أمامهم، علاوة على ذلك فإن الشركة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات التمويلية للعملاء بما يلبي طموحاتهم ويحقق متطلباتهم المتنوعة بأعلى جودة وبدون تعقيدات.

وفي هذا الإطار قال الأستاذ هاني عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بميد تقسيط: "سعداء بما حققناه من إنجازات خلال العام الماضي، حيث بدأت ميد تقسيط فعلياً في تقديم خدماتها بداية من الربع الأول من العام الحالي، و استطاعنا خلال هذه الفترة تحقيق نمو في حجم أعمال الشركة بنسبة 120% خلال النصف الأول و218% خلال النصف الثاني خلال عام 2023، حيث تعمل الشركة مع شبكة واسعة من التجار ومقدمي الخدمات المختلفة، وتحرص على تقديم باقة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، والتي تسهم في زيادة الشمول المالي، تماشياً مع التطور التكنولوجي والرقمي، وذلك النمو يعتبر وليد حرص الشركة على تقديم حلولاً متنوعة في مجال التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية".

وأشار عبد الوهاب أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً أ لتقديم خدمات وحلول التمويل الخاصة بقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، حيث تعاقدنا مع أكثر من 350 علامة تجارية في مختلف القطاعات موزعة على اكتر من 1500 فرع داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتطمح الشركة خلال العام الحالي إلى أن تتعاقد مع المزيد من الشركاء لتغطي كافة ما يحتاجه العملاء من سلع استهلاكية وفقاً لأنظمة تقسيط تنافسية.

وجدير بالذكر أن شركة ميد تقسيط قامت بتخصيص نحو 500 مليون جنيه للتوسع في نطاق تقديم خدمات التقسيط، حيث تهتم الشركة بتقديم خدمات وحلول تمويل خاصة بقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، فضلاُ عن تقديم أفضل الخدمات التمويلية للعملاء والتي تتميز بالفاعلية والسرعة والأمان، والوصول إلى أعلى مستوى من الثقة والريادة مما يجعل الرفاهية جزء لا يتجزأ من تجربة العملاء.

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