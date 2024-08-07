دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ما نسبته 33% من أعمال الإنشاءات في مشروع "واحة الشاطئ"، المجتمع الحيوي متعدد الاستخدامات، ويقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة. ومن المقرر تسليم مشروع واحة الشاطئ بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقد وصلت نسبة الأعمال الهيكليّة في مشروع واحة الشاطئ إلى 88%، بينما تمّ إنجاز ما نسبته 36% و9% و10% في كلّ من أعمال الطابوق، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، والتكسية الداخليّة على التوالي، مع زيادة إجمالي القوى العاملة في المشروع إلى 1,269 شخصًا.

ويتكون المشروع من مبنيين يشتملان على 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم. ويتميز "واحة الشاطئ" المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حوض السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "إن التقدم الاستثنائي الذي أحرزناه في مشروع واحة الشاطئ يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقنا في عزيزي للتطوير العقاري، وكذلك كافة الجهات المعنية. وبفضل الموقع المتميز للمشروع، ومرافق الراحة الفريدة التي يوفرها، فإن واحة الشاطئ على استعداد لتحويل الحياة العصرية لمستثمرينا والمقيمين لدينا. إن الوتيرة السريعة للبناء تعدّ شهادة على الأداء المثالي للمقاول، وحرصه على كافة التفاصيل والتزامه بمعايير مراقبة الجودة الصارمة لدى عزيزي، والتي تضمن تخطي التوقعات باستمرار مع الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات على شارع حصة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتتمتع بموقع استراتيجياً يضمن سهولة الوصول إليها. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمرافق الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية. وتشمل قائمة المناطق الرئيسة المهمة القريبة منها حلبة دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية كرة القدم بدبي والحديقة الرياضية "سبورتس بارك" وأكاديمية آي سي سي للكريكيت وحديقة دبي المعجزة، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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