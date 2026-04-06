دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، المنصة الرقمية الرسمية والموحدة في دبي، والهادفة لتنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم التنمية المستدامة، تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار و"جود" بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، ومحمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، وسعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود". وتعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم المبادرات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز الأثر المجتمعي، عبر اعتماد آليات مساهمة منظّمة وشفافة وموثوقة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون دبي للاستثمار مع "جود" لدعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرياضة والثقافة والفنون، بالإضافة إلى البيئة. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع نهج دبي للاستثمار في تعزيز دورها المجتمعي ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً.

وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: "تعكس هذه الشراكة مع جود التزام دبي للاستثمار في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر طويل الأمد، في إطار مساهمات منظّمة وشفافة وهادفة. ومن خلال العمل عبر منصة موحّدة توجّه المساهمات إلى مبادرات معتمدة، تسعى المجموعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للاستمرار، بما يعكس دور دبي للاستثمار كشركة تؤدي دوراً مسؤولاً في المجتمع، وتدعم في الوقت نفسه الأولويات الاجتماعية والتنموية لإمارة دبي".

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج العام الذي تتبعه دبي للاستثمار في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يشكّل الإطار الذي يدفع الشركة إلى تبنّي ممارسات مسؤولة في إدارة أعمالها، والمشاركة في دعم المجتمع على نحو مدروس، مع التركيز على نتائج واضحة تمتد آثارها على المدى الطويل. وتواصل دبي للاستثمار، من خلال أجندتها، دعم المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية المجتمعية بصورة متكاملة، مساهمة في إحداث تغيير اجتماعي ملموس، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية واستناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.

من جانبه، قال سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود": "يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتعزيز ثقافة العطاء في دبي، عبر قنوات واضحة ومنظمة تضمن وصول المساهمات إلى وجهتها الصحيحة. ونحرص في "جود" على تمكين الأفراد والشركات من المساهمة في دعم المجتمع على نحو موثوق، عبر توجيه الدعم إلى مبادرات معتمدة تُحدث أثراً فعلياً وطويل الأمد. نسعى من خلال تعاوننا مع شركة دبي للاستثمار، إلى توسيع فرص المشاركة المجتمعية، ودعم مبادرات تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف المساهمة في تأسيس مجتمع أكثر ترابطاً وتمكيناً".

وأضاف سعادته: تأتي هذه الجهود في إطار تشجيع المزيد من الجهات في القطاع الخاص على الانضمام والمساهمة الفاعلة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر استدامة، عبر توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو مبادرات مجتمعية تحقق أثراً ملموساً، ضمن منظومة قائمة على الشفافية والموثوقية في توجيه المساهمات. كما تسهم هذه الشراكات في بناء منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة، وتدعم أولويات التنمية الاجتماعية، وترسخ ثقافة العطاء. ونؤمن بأن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات يفتح آفاقاً أوسع لإحداث تغيير إيجابي مستدام، ينعكس أثره على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، ويواكب رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

