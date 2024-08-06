استمراراً للأداء القوي في السوق المصرفي المصري، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أظهرت القوائم المالية للبنك، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 33%، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 38%.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 61.80%، ليبلغ 5.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2023.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 48.06%، ليسجل 808.7 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 546.2 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، فارتفع حجم أصول البنك بمعدل 11.82% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 143.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 128.1 مليار جنيه بنهاية 2023.

وصعدت محفظة ودائع العملاء من 102.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بنسبة نمو بلغت 7.9%، وزيادة تخطت 8 مليارات جنيه.

وتوسع البنك في منح التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 11.4 مليار جنيه، ليصل إلى 71.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 60 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 19% والجدير بالذكر أن هذا النمو هو الأعلى على أساس فصلي خلال العقد الأخير.

وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بحوالي 21.58%، لتصل إلى 55.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.

وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 1.5 مليار جنيه، لتبلغ 15.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ14.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن قوة نتائجنا المالية تظهر مدى التزام فريق العمل بتحقيق استراتيجية البنك الهادفة لإثراء خدماتنا الرقمية وتوسيع شبكة فروعنا.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طرح خدمات ومنتجات تنافسية علي كافة أصعدة العمل المصرفي لتقديم تجربة فريدة ومثمرة لعملائنا.

وأكد عمرو الشافعي أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يستثمر في الفرص المربحة في السوق المصري بخطة منهجية مميزة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الأفراد، والشركات المحلية أو الدولية متضمنًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.

ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 66 فرعًا بنهاية يونيو 2024، كما يمتلك نحو 330 ماكينة صراف آلى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملاءه في مختلف المواقع.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة في ثلاثة قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية وحلول الاستثمار، وصيرفة الشركات والاستثمار.

ويضع بنك الإمارات دبي الوطني العميل أولاً، ويضمن أن جميع منتجات البنك مبتكرة وفعالة وتخاطب الاحتياجات الفريدة لكل عميل، في حين أن موظفي البنك يعدون من أكبر نقاط القوة لديه وقادرون تماماً علي تحديد وإدارة فرص استثمارية من الدرجة الأولي.

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