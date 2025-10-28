أداء مالي قوي مدعوم بالتوسع الجغرافي، وقدرات تنفيذية متقدمة للمشاريع ومرونة تشغيلية عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إن إم دي سي إنيرجي" الرائدة في تقديم حلول الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لقطاع الطاقة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: NMDCENR)، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث قفرت الإيرادات على أساس سنوي 33% لتصل إلى 13 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 5% ليبلغ 951 مليون درهم، مدفوعاً بنجاح الشركة في تنفيذ مشاريع عبر أسواق متعددة.

وتعكس النتائج المالية المتميزة نجاح الشركة في تنفيذ محفظة مشاريعها والتي بلغت قيمتها 45.6 مليار درهم إلى جانب توسّعها في أسواق جديدة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع المستقبلية إلى 61.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، مما يؤكد الزخم القوي في أنشطتها التشغيلية.

وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي:

"تضع إن إم دي سي إنيرجي تطوير القدرات والإمكانات في صميم استراتيجيتها، بهدف تعزيز حضورها في أسواق الطاقة العالمية. ويُعد الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية خطوة محورية نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام. وتركز إن إم دي سي إنيرجي على توسيع شراكاتها الاستراتيجية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز قدراتها في الأسواق الخارجية لاغتنام الفرص الواعدة في قطاع الطاقة دائم التطور."

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنيرجي: "تتمثل إحدى أبرز نقاط القوة لدى إن إم دي سي إنيرجي في قدرتها على تنفيذ محفظة مشاريعنا بأعلى معدلات الكفاءة، وقد نجحت الشركة في تعزيز مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط كأفضل مقاول في مجال الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، ونسعى لاستكمال مسيرتنا من خلال التوسع بالشراكات الاستراتيجية عبر الأسواق، مع تركيزنا على تحقيق النمو المستدام".

وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام بدء العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية البالغ مساحته 400 ألف متر مربع. ويتميز مركز التصنيع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ألف طن بأنظمة تشغيل رقمية ووحدات تحكم ذكية لخدمات التصنيع، والتجهيز، والتركيـب، والصيانة، والتجميـع المعياري للمشاريع المتطورة في قطاع الطاقة سواءً البرّية أو البحرية.

كما حققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إنجازات مهمة على صعيد المشاريع الممنوحة، حيث فازت بعقد يتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية بلغت قيمته 9.7 مليار درهم في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى عقد آخر لتنفيذ أعمال تركيب أنابيب غاز بحرية بقيمة 4.2 مليار درهم في تايوان. وساهمت المشاريع الدولية بنسبة 31% من إيرادات شركة إن إم دي سي إنيرجي خلال نفس الفترة من العام.

وفي إنجاز نوعي، حصلت إن إم دي سي إنيرجي لأول مرة في تاريخها على تصنيف "A" في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(MSCI ESG) ، مما يعكس التزامها الصارم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة عبر نموذج أعمالها.

وعكفت الشركة أيضاً على البدء في إبرام شراكات استراتيجية هامة من خلال توقيع مذكرة تفاهم لبحث تصنيع الأنابيب محلياً مع شركة الغربية للأنابيب، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع شركة Shanghai Hilong Shine New Materials المعنية بالبحث والتطوير، وتصنيع مواد الطلاء المتطورة المقاومة للتآكل في الصناعات الثقيلة.

ومع خبرةٍ تمتد لأكثر من 50 عاماً وسجلٍ حافلٍ بالإنجازات والتنفيذ الناجح للمشاريع، تمضي "إن إم دي سي" بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيداً من النمو والتميز، مع مواصلة استكشاف فرص التوسع الجديدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وانطلاقاً من ركيزتين استراتيجيتين تتمثلان في التوسع الجغرافي في الأسواق وتوسيع نطاق القدرات، بما يعزز حضورها العالمي ويسهم في بناء بنية تحتية رائدة تُجسّد أعلى معايير الجودة والابتكار.

عن شركة إن إم دي سي إنيرجي

شركة أن أم دي سي إنيرجي مزودًا عالميًا لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتختص في تقديم خدمات شاملة لمشاريع النفط والغاز البحرية والبرية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة أن أم دي سي جروب ومملوكة لها بالأغلبية، تتمتع أن أم دي سي إنيرجي بخبرة تتجاوز 50 عامًا وسجل قوي يشمل تنفيذ أكثر من 1,200 مشروع. وتقدم الشركة حلولًا متكاملة تشمل الهندسة، المشتريات، مدّ الأنابيب، إدارة المشاريع، التصنيع، التركيب، والتشغيل. تُعرف الشركة بخبرتها الفنية، وإدارتها المنظمة للمشاريع، ونهجها المتكامل في الابتكار، حيث تمثل نقطة اتصال واحدة لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، مما يضمن تنفيذًا سلسًا وتحقيق رضا العملاء.

تدير أن أم دي سي إنيرجي أربعة مواقع تصنيع متطورة — ثلاثة في دولة الإمارات وواحد في المملكة العربية السعودية — بمساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع، ما يدعم قدرتها الواسعة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة.

لمزيد من المعلومات: https://www.nmdc-energy.com/ar/investor-relations

