ديار تحقق أرباحاً صافية بلغت 77.5 مليون درهم إماراتي قبل خصم الضريبة في زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024

أبرز النتائج المالية:

بلغت الأرباح الصافية قبل خصم الضريبة في الربع الأول من عام 2024 إلى 77.5 مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بارزاً بالمقارنة مع 56.4 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% من 6,240 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2023 ليصل إلى 6,704 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2024.

بلغت الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2024 إلى 327.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 312.5 مليون درهم إماراتي في مارس 2023، ما يعكس زيادة في الإيرادات على أساس سنوي.

ارتفعت السيولة بمبلغ 454 مليون درهم إماراتي نتيجة لقوة المستحقات وزيادة السلفيات من العملاء.

ارتفعت الربحية لكل سهم من 1.29 فلس في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.67 فلس في الربع الأول من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 مايو 2024:كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق زيادة سنوية في أرباحها قبل خصم الضريبة في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. وتم الإعلان عن النتائج من خلال تقرير رسمي في سوق دبي المالي، حيث يتم تداول أسهم ديار .

و بلغ صافي أرباح ديار قبل خصم الضريبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 77.5 مليون درهم إماراتي، ما يشكل زيادةً كبيرةً بنسبة 38% من 56.4 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت إيرادات الشركة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 327.8 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، في زيادة بنسبة 5% من 312.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "حققت ديار من جديد نتائج مالية متميّزة، مما يؤكد الأداء القوي للشركة وتوجهها الاستراتيجي. ويُعزى النمو المستمر الذي تشهده شركتنا إلى عدد من العوامل، من بينها الاستراتيجية الاستشرافية التي نتّبعها، ووتيرة المشاريع الجديدة ومواقعها المدروسة، إضافةً إلى خطط التوسع. وشكلت الأشهر الثلاثة الأولى بدايةً موفّقة للشركة، حيث تم الإعلان عن توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ ديار، ما يُعد إنجازاً للشركة و لجميع الشركاء و المساهمين. وعلاوة على ذلك، أطلقنا عدداً من المشاريع المميزة في الربع الأول من عام 2024، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في يناير، والذي يشكل ثالث مشاريع ديار في منطقة الفرجان بدبي، من إجمالي محفظة مشاريع بقيمة 300 مليون درهم إماراتي. وتوفر هذه المشاريع وصولاً سهلاً إلى محطات المترو ومناطق الجذب الرئيسية، بما فيها نوادي غولف ومراكز تسوق عصرية ومتاجر ووجهات ترفيه. كما أطلقت ديار خلال شهر فبراير هذا العام مشروع إليفي، الذي يشغل موقعاً استراتيجياً ومتصلاً مباشرةً بشارع الشيخ زايد، مع وصول سهل إلى مناطق مهمة، مثل دبي الجنوب والمنطقة الصناعية لجبل علي، ومدينة إكسبو دبي، ومبنى الركاب الجديد المُعلن عنه مؤخراً في مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيشكل المطار الأكبر في العالم. ونهدف مستقبلاً إلى مواصلة مسيرة نمو الشركة، وإحداث تأثير إيجابي في القطاع العقاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير قيمة أكبر لجميع شركائنا".

أبرز إنجازات المشاريع في الربع الأول من عام 2024

حققت ديار العديد من الإنجازات في الربع الأول من 2024, بالنظر إلى سجلها حافل في تنفيذ مشاريع عالية الجودة ضمن محفظتها الواسعة من العقارات التجارية والسكنية، ، من خلال إطلاق عدد من المشاريع في مواقع رئيسية وإحراز تقدم كبير في المشاريع الحالية.

كما تشهد أعمال البناء في مار كاسا من ديار في مدينة دبي الملاحية تقدماً سلساً، في ضوء الانتهاء من الأعمال التمهيدية ووضع الأساسات وتعيين المقاول الرئيسي. و تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين المقاول الرئيسي لمشروع جنات، الذي يشكل جزءاً من ميدتاون، المجمع السكني الرئيسي من ديار، وتجهيزه في الموقع، في حين اكتملت الأعمال الإنشائية في مسجد ميدتاون.

ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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