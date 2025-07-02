دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصل سوق العقارات في دبي ازدهاره المرموق بتسجيل أفضل الارقام القياسية حيث سجل في النصف الأول من عام 2025 مستويات قياسية جديدة ببيع 98,603 عقارات بقيمة 326,7 مليارات درهم اماراتي.

وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة " fämالعقارية" اليوم عن ارتفاع قيمة مبيعات النصف الأول من هذا العام بنسبة 40% سنويا مدفوعا بأفضل أداء ربع سنوي على الاطلاق باجمالي 53,118 معاملة بقيمة 184 مليار درهم اماراتي في الربع الثاني من العام الحالي.

وكانت قيمة مبيعات الربع الثاني من العام الحالي أعلى بنسبة 25% من أعلى مستوى سابق لها حققته في الربع الرابع من عام 2024 والبالغ 147.2 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 5.39% عن الذروة السابقة البالغ حجمها 50,400 صفقة والمسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت بيانات DXBinteract ارتفاعاً في جميع قطاعات العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي، تصدرتها مبيعات أراضي بقيمة 32.2 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 1,384 صفقة، بزيادة قدرها 49% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وزيادة قدرها 27.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وذكرت شركة " fämالعقارية" ان إجمالي مبيعات الفلل بلغ 10,019 فيلا بقيمة 66.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 38.3% في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الشقق وقيمتها 81.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 18.7% في الحجم مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 22.7% مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت صفقات مبيعات العقارات التجارية وقيمتها 3.6 مليار درهم إماراتي بنسبة 12.5% ​​لتصل إلى 1,252 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وشهدت مبيعات العقارات في دبي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بمتوسط ​​سعر بلغ 1,607 درهم إماراتي للقدم المربع، مقارنة بأسعار الربع الثاني البالغة 958 درهماً إماراتياً في عام 2021، و1,151 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1,339 درهماً إماراتياً في عام 2023، و1,514 درهماً إماراتياً في العام الماضي..

وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "ان هذه الأرقام تؤكد مجدداً على قوة ومرونة سوق العقارات في دبي. كما ان النمو المستمر الذي شهدته دبي على خلال السنوات الماضية عزز مكانتها بقوة كخيار مثالي للاستثمار العقاري لتجذب المزيد من الاهتمام العالمي، بينما يظل الطلب المحلي والإقليمي قوياً".

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي على مدار السنوات الخمس الماضية إلى مستواها الحالي من 10.8 مليار درهم إماراتي (5,400 صفقة) في عام 2020 إلى 36.6 مليار درهم إماراتي (15,400 صفقة) في عام 2021، و58.2 مليار درهم إماراتي (22,100 صفقة) في عام 2022، و90.5 مليار درهم إماراتي (31,100 صفقة) في عام 2023، و123.9 مليار درهم إماراتي (43,400 صفقة) في العام الماضي.

وكانت منطقة معيصم الثانية الأعلى أداءً من حيث القيمة الإجمالية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 14.94 مليار درهم إماراتي من خلال 844 معاملة.

وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في الربع الثاني فيلا فاخرة في نخلة جميرا، حيث بيعت بمبلغ 365 مليون درهم إماراتي. وبيعت أغلى شقة خلال الربع الثاني بمبلغ 170 مليون درهم إماراتي في برج بينينسولا دبي ريزيدنسز، البرج 1.

ومثلت العقارات البالغ قيمتها ما بين 1-2 مليون درهم إماراتي ما نسبته 32% من اجمالي المبيعات بواقع (16,967 صفقة)، أما العقارات البالغ قيمتها اقل من مليون درهم فقد بلغت نسبتها 26% من اجمالي المبيعات بواقع (13,687 صفقة)، والعقارات بين 2-3 مليون درهم إماراتي بنسبة 17% بواقع (9,163 صفقة)، والعقارات بين 3-5 مليون درهم بنسبة 13% بواقع (6,804 صفقة)، والعقارات البالغ قيمتها أكثر من 5 ملايين درهم بنسبة 12% (6,496 صفقة).

وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية - 66% مقابل 34% من حيث الحجم والقيمة.

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