دبي، أعلنت شركة "توركش تكنيك، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى العالم، عن توقيع اتّفاقية لتقديم خدمات الصيانة والدعم مع طيران ﺇنديجو، الناقلة الهندية وأكبر شركة طيران اقنصادي في الهند. جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات معرض MRO الشرق الأوسط 2025. وتهدف هذه المبادرة الى تغطية عمليات إعادة تسليم أكثر من 10 طائرات من طراز إيرباص إيه 320 نيو Airbus A320neo تابعة لشركة الطيران الهندية. وقد بلغت المناقشات الجارية حالياً بين الشركتين مرحلة متقدّمة، حيث أشار الطرفان إلى أن هناك اتفاقا آخر قيد المناقشة، فيما يتعلّق بتغطية عمليات إصلاح معدات الهبوط لأسطول الناقل التركي من طراز إيرباص إيه 320 نيو.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر شركة توركش تكنيك عمليات فحص وإعادة التسليم في مرافق مطاري أتاتورك وصبيحة كوكجن بإسطنبول. وانطلاقاً من خبرتها الطويلة في هذا المجال، ستعمل شركة توركش تكنيك على تسهيل عمليات فحص وإعادة تسليم الطائرات، وضمان عمليات إعادة التسليم بسلاسة وفي الوقت المناسب.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توركش تكنيك، ميكائيل أكبولوت: "يسعدنا تمديد شراكتنا مع ﺇنديجو، والتي من شأنها تعزيز العلاقات القوية التي تربط بيننا والخدمات التي تعاونا فيها على مدى السنوات الماضية، وذلك بتحفيز قدرتنا على توفير خدمات الصيانة المتنوعة التي نقدمها لهم. كما وتعكس هذه الاتفاقية الجديدة ثقة إنديجو في خدماتنا، حيث تسلط الضوء أيضًا على التزامنا المشترك للارتقاء بمستوى الطيران الهندي إلى آفاق جديدة مع ضمان أعلى معايير خدمات إعادة التسليم لأسطول إيرباص إيه 320 نيو الخاص بهم".

من جهته قال مدير العمليات في إنديجو، إيسيدري بوركيراس:" يسعدنا أن نواصل تعزيز شراكتنا مع توركش تكنيك. ونحن على ثقة من الخبرة الفنية الشاملة التي يتمتع بها فريقهم والدعم المخصص ووقت الاستجابة السريع، بما يدعم جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية".

ومع مواصلة تعاونهما الاستراتيجي، تعيد شركة توركش تكنيك وشركة ﺇنديجو التأكيد على التزامهما بالسلامة والموثوقية والتميز التشغيلي في مجال الطيران. كما وتمثّل هذه الشراكة القوية دليلاً على مكانة شركة توركش تكنيك، كشريك حلول موثوق به لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن توركش تكنيك

تعد شركة توركش تكنيك Turkish Technic (IATP: TKT)، وهي الشركة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية (المدرجة في بورصة إسطنبول تحت الرمز THYAO)، إحدى الشركات الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بين مثيلاتها على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذ خدمات الصيانة الشاملة من خلال مجموعة أخصائيين ذوي كفاءة عالية تضم 11.500 موظف داخل مطار إسطنبول أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن ومرافق مطار إسطنبول في قارتين منفصلتين. وبالاضافة الى أنشطتها الهندسية والصيانة، تدعم شركة توركش تكنيك، مشغلي ومالكي الطائرات على مستوى العالم من خلال تجميع المكونات والتصميم والشهادات وخدمات الإنتاج.

نبذة عن ﺇنديجو

تعد شركة إنديجو، الناقلة الهندية ﺇحدى أكبر شركة طيران اقتصادي في الهند, وواحدة من أسرع شركة الطيران منخفض التكاليف نموا في العالم. تتبع إنديجو فلسفة بسيطة: وهي تقديم أفضل سعر مع رحلات طيران تقلع في الوقت المحدد.

ومع أسطول يضم أكثر من 370 طائرة، تعمل شركة الطيران على تشغيل حوالي 2100 رحلة يومية وتربط أكثر من 85 وجهة محلية وأكثر من 30 وجهة دولية. الهند بواسطة IndiGo! للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.goindigo.in/ أو تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا.

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