دبي - الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (“الخليج للملاحة”)، الشركة الرائدة في مجال النقل البحري واللوجستيات والمدرجة في سوق دبي المالي، اتفاقية استحواذ مع شركة بروج للطاقة المحدودة (“بروج”)، المتخصصة في تخزين النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات المكررة، والمدرجة في بورصة “ناسداك – نيويورك”. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مقر شركة بروج في دبي لتوثيق اتفاقية البيع والشراء وذلك وفقاً لهيكل صفقة الاستحواذ الموافق عليها سابقاً من قبل مساهمي شركة الخليج للملاحة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها المؤرخ في 13 مارس 2025، مما يمثل محطة مفصلية في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 3.2 مليار درهم.

وتشمل الاتفاقية استحواذ "الخليج للملاحة" على أصول وشركات تابعة لـ "بروج"، بما في ذلك شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة م.م.ح، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليميتد. ويتضمن الاستحواذ هيكل تسوية يجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحول إلى أسهم، على النحو التالي:

إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح "بروج" بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام .

إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.336 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم.

إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم إماراتي بسعر 1.10 درهم إماراتي لكل سند، مخصصة حصرياً لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين.

دفع مبلغ 460 مليون درهم إماراتي نقداً لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.

يعكس توقيع الاتفاقية التزام الطرفين بإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في مجال النفط والغاز. وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية "الخليج للملاحة" للتحول إلى منظومة لوجستية متكاملة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في قدرات التخزين والمرافق والبنية التحتية ذات الصلة.

تأسست شركة بروج عام 2013، وهي اليوم واحدة من أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في قطاع خدمات تخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، حيث تستخدم مرافق الشركة تكنولوجيا متقدمة متطابقة مع أفضل المعايير الدولية. وقد عززت شركة بروج، من استثماراتها وتواجدها في إمارة الفجيرة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي هام عالمياً، كونها تعد محطة مهمة في تخزين النفط.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة الخليج للملاحة في السوق وزيادة قدراتها التشغيلية والتنافسية. إضافةً إلى ذلك، سيؤدي الاستحواذ إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، مما يُمكن الشركة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، ستتمكن الخليج للملاحة من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد على الاستثمار لصالح مساهميها.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة:

"يمثل التوقيع على هذه الاتفاقية نقطة محورية في مسيرة نمو الخليج للملاحة. هذه الصفقة ليست مجرد عملية استحواذ، بل هي تكامل استراتيجي يفتح أمامنا آفاقاً جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة. وبدمج خبراتنا في المجال الملاحي مع البنية التحتية المتطورة لشركة بروج، نحن جاهزون لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا ومساهمينا، ولدعم قطاع الطاقة في دولة الإمارات."

الخطوات التالية

بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء، سيتعاون الطرفان بشكل وثيق لاستكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية، واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية والقانونية، وتنفيذ الإجراءات المؤسسية ذات الصلة. وكجزء من هذه العملية، ستقوم "الخليج للملاحة" برفع رأسمالها، وإصدار أسهم جديدة لصالح شركة بروج، والبدء بعملية زيادة رأس المال من خلال إصدار سندات إلزامية التحوّل إلى أسهم. ومن المتوقع استكمال جميع الشروط النهائية للصفقة قبل نهاية الربع الثالث من عام 2025، وذلك شريطة استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتعاقدية المرتبطة بالصفقة.

وقد تولّت شركة "ترسبريدج للاستشارات" (مركز دبي المالي العالمي) دور المستشار المالي الحصري لشركة الخليج للملاحة في هذه الصفقة، فيما شغلت شركة "بينسنت ماسونز" دور المستشار القانوني الرئيسي، وقدم مكتب "إبراهيم ومشاركوه" للمحاماة المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة.

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن شركة بروج للطاقة المحدودة:

بروج للطاقة المجدودة ("بروج") (NASDAQ: BROG) هي شركة مزودة للبنية التحتية مقرها جزر كايمان، وتعمل في مجال منتجات البترول النظيفة والوقود الحيوي وتخزين النفط الخام والخدمات ذات الصلة. تدير بروج أعمالها وعملياتها من خلال شركتها التابعة(BPGIC FZE) والتي تقع بشكل استراتيجي خارج مضيق هرمز في ميناء الفجيرة بإمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز أعمال الشركة عن منافسيها من خلال توفير أوقات معالجة سريعة للطلبات، وخدمة عملاء ممتازة، وخدمات خلط دقيقة بحد أدنى من فقدان المنتج.

-انتهى-

#بياناتشركات