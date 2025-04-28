دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في تطوير مراكز التسوق، والوجهات المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، عن تعيين شركة الهندسة الإنشائية المتحدة - دبي "يونك" (UNEC) مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال تطوير حيّي "بلاجيت 32" و"أمارا"، وهما من أبرز الأحياء السكنية ضمن مشروع "تلال الغاف" في دبي.

تتمتع "يونك"، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز في مجال المقاولات العامة، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في تنفيذ مشاريع ضخمة وعالية الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مما يعكس ثقة "ماجد الفطيم" في قدرتها على إنجاز المشروع بكفاءة ووفق أعلى المعايير العالمية.

تبلغ قيمة العقد الممنوح لشركة "يونك" 736 مليون درهم إماراتي، ويشمل تنفيذ جميع أعمال بناء 148 فيلا فاخرة، بما في ذلك أعمال التشطيبات الداخلية، إلى جانب أعمال الإنشاءات الهيكلية للنادي الشاطئي. كما يغطي العقد تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية داخل الأراضي والمناطق العامة، إلى جانب تشييد البوابات، والمباني الملحقة، والبنية التحتية المتكاملة.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم العقارية"، قائلاً: "يُمثل انطلاق أعمال الإنشاءات في حيّي 'بلاجيت 32' و'أمارا' إنجازا هاما في مسيرتنا نحو تجسيد رؤية 'تلال الغاف' كوجهة سكنية متكاملة. تعكس هذه المشاريع التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات استثنائية تُجسد روح التصميم المبتكر وتتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة، مع توفير نمط حياة راقٍ ومتكامل. ويُعزز اختيار شركة "يونك" كمقاول رئيسي التزامنا بأعلى معايير الجودة والتميز في التنفيذ، بما يواكب تطلعات سكاننا. ونحن متحمسون لرؤية هذه المجتمعات تنبض بالحياة، ونرحّب بسكاننا في فصل جديد من أسلوب الحياة المتفرّد الذي نقدّمه في ’تلال الغاف‘."

يُعد حي "بلاجيت 32" مجتمعاً سكنياً حصرياً يتكوّن من 28 فيلا كلوب وأربعة أكواخ قريبة من المياه على طراز البنغلات، تم تصميم ديكوراتها الداخلية بالتعاون مع شركة "بيرجمان ديزاين هاوس"، الاستوديو العالمي المتخصص في تصميم المساحات الراقية ضمن قطاع الضيافة والعقارات الفاخرة. وتتميز الفلل في هذا الحي بمساحات خارجية رحبة وحدائق خاصة وشرفات واسعة تستقبل أشعة الشمس على مدار العام. كما يحتضن الحي نادياً شاطئياً نابضاً بالحياة سيتم تشغيله بالشراكة مع مجموعة "صن سيت للضيافة"، ليقدّم تجارب طعام وترفيه من الطراز العالمي.

أما حي "أمارا"، فيقع على بُعد خطوات قليلة من "بلاجيت 32"، ويجسّد مفهوماً مبتكراً للحياة العصرية من خلال 116 فيلا توأمية تحيط بحديقة مجتمعية متميزة تتخللها نوافير ومساحات خضراء، بما يعزز الشعور بالهدوء والاتصال بالطبيعة. ويُعد هذا الحي ملاذاً مثالياً للعائلات والأفراد على حدٍ سواء، حيث يجمع بين التصميم العصري، والاستدامة البيئية، والتكامل المدروس بين المساحات الخاصة والمشتركة.

من جانبه، قال المهندس عبد الحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة الهندسة الإنشائية المتحدة "يونك": "نحن في شركة يونك نفخر باختيارنا من قبل 'ماجد الفطيم' لتنفيذ اثنين من أكثر المجتمعات السكنية المرتقبة في دبي. وسنعمل على تسخير خبرتنا الطويلة في مجال البناء المتميز، والتزامنا العميق بالجودة والإتقان، لتنفيذ كل مرحلة من مراحل تطوير 'بلاجيت 32' و'أمارا'. إن مشاركتنا في هذا المشروع تمثل امتداداً لرؤيتنا في بناء مجتمعات متكاملة ترقى لتطلعات المستقبل. نفخر كذلك بحصولنا على تكليف بتنفيذ اثنين من أبرز مشاريع التطوير السكني في الإمارة. خبرتنا العريقة في مجال الإنشاءات عالية الجودة، إلى جانب التزامنا الراسخ بالتميز، ستقود كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعين. يُرسي هذان المشروعان معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة، ويشرفنا أن نساهم في تحقيق رؤية 'ماجد الفطيم' الجريئة. بتركيزنا المشترك على الجودة والابتكار والدقة، نتطلع إلى إحياء هذه المجمعات السكنية الاستثنائية."

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tilalalghaf.com

نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف، مع أصول مملوكة تقدر قيمتها بـ 19 مليار دولار أمريكي. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق 7 فنادق و5 مشاريع مدن متكاملة تستقبل أكثر من 600 مليون زائر كل عام. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، مول عُمان ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمسة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 390 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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