الاستحواذ الاستراتيجي على شركة بروميثيوس ميديكال يوسع نطاق ريسبونس بلس العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (المدرجة تحت رمز RPM في سوق الإمارات للأوراق المالية)، نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتُعدّ ريسبونس بلس القابضة أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شهدت إيرادات المجموعة زيادة بنسبة 32% من 346.1 مليون درهم إماراتي في 2023 إلى 456.5 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 53.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 49.4 مليون درهم إماراتي في العام السابق. كما زادت حقوق الملكية إلى 246.5 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 230 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 388.7 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 298.2 مليون درهم إماراتي في نهاية 2023. كما ارتفع ربح السهم (EPS) إلى 0.27 درهم إماراتي في 2024 مقارنة بـ 0.25 درهم إماراتي في العام السابق، مما يعكس التزام شركة ريسبونس بلس بالربحية وخلق القيمة للمساهمين.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية هذا النمو في 2024 من خلال مواصلة المشاريع القوية في الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والمملكة المتحدة والنرويج وأسواق عالمية أخرى. ومع اعتماد استراتيجية واضحة للنمو عبر الأسواق الرئيسية، قامت ريسبونس بلس بتحديد مصادر إيراداتها، بما في ذلك خطوط أعمال جديدة مثل طاقة الرياح، لا سيما في النرويج.

وقد علّق عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة، قائلًا: "إن الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال 2024 يعكس فعالية استراتيجية المجموعة في التنوع على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. لقد وضعنا أسسًا قوية لخطط التوسع والنمو لدينا، ونتائجنا الإيجابية في كل عام تؤكد مكانتنا الرائدة كخبراء في مجال الرعاية ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية، ودفعنا لمسار النمو على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة ريسبونس بلس في 2025."

ومن أبرز إنجازات الشركة في العام الماضي كان الاستحواذ الاستراتيجي على شركة بروميثيوس ميديكال الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، مما عزز قدراتها في الاستشارات بشأن التخفيف من المخاطر الطبية والتدريب الطبي المتخصص لقطاعات الدفاع والطاقة. كما عزز هذا النمو العقود المبرمة في الإمارات العربية المتحدة والأداء القوي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، والتي سجلت نموًا يزيد عن 115% في الإيرادات على أساس سنوي.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "اعتمدت ريسبونس بلس ميديكال على استراتيجية قوية في التوسع والتنوع تهدف إلى تقديم رعاية استثنائية ما قبل المستشفى في الأسواق التي نعمل فيها. وكجزء من هذه الاستراتيجية، نستهدف حاليًا مجموعة واسعة من الفرص. لقد ساعد استحواذنا على شركة بروميثيوس ميديكال في الدخول إلى مجالات جديدة وأسواقًا عالمية أخرى لشركة ريسبونس بلس ميديكال. كما عززنا التزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية والنمو".

وأضاف الدكتور روهيل: "لقد بدأنا في طرح حلولنا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اعتماد أجهزة قابلة للارتداء معتَمدة من إدارة الغذاء والدواء لمراقبة صحة المرضى في الوقت الفعلي، مما يساعد في الاكتشاف المبكر وبالتالي تحسين النتائج. إن هذا الالتزام بالابتكار يعد جزءًا أساسيًا من فلسفة شركة ريسبونس بلس ميديكال".

وخلال العام، أعلنت ريسبونس بلس عن قطاع الإخلاء الطبي الجوي مع مذكرات تفاهم مع بعض من أبرز مشغلي سيارات الإسعاف الجوية لتغطية أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. كما أطلقت ريسبونس بلس ميديكال، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، "جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية" بقيمة مليون دولار لتعزيز الصحة البدنية والذهنية للقوى العاملة.

وتضم مجموعة ريسبونس بلس القابضة شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، التي تدير أكثر من 420 عيادة في قطاعات النفط والغاز والصناعات الأخرى، ولديها قائمة عملاء من الدرجة الأولى في الإمارات والسعودية والهند. وتضم المجموعة شركات فرعية أخرى مثل أوكيوميد كلينيك، ريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبية، ومركز هيلث تيك للتدريب.

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