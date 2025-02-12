إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 12.1٪ لتصل إلى 631 مليون درهم، مع هامش ربح رائد على مستوى القطاع بنسبة 19.5٪

الأرباح قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، كما ارتفعت الأرباح للعام أيضاً بنسبة 13.9% لتصل إلى 290 مليون درهم على الرغم من فرض ضريبة الشركات في الإمارات

سبعة متاجر جديدة في الإمارات والسعودية افتتحتها سبينس في 2024، مما عزز حضورها في أسواق النمو الرئيسية. ومن المتوقع افتتاح 10 إلى 12 متجراً جديداً في عام 2025 .

مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 101 مليون درهم تقريباً، على أن يتم توزيعها في أبريل 2025، عقب الحصول على موافقة الجمعية العمومية السنوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سبينس ("سبينس" أو "الشركة")، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وحققت الإيرادات السنوية مستوى قياسياً بلغ 3.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12.3% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية. كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9% ليصل إلى 290 مليون درهم، على الرغم من فرض ضريبة الشركات. ويؤكد ذلك كفاءة سبينس الرائدة في القطاع وقدرتها على تحقيق هوامش ربح متميزة.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "لقد كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث واصلنا فيه تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح، وحققنا بفضل ذلك نتائج مالية قوية على نحو استثنائي. وعقب إدراجنا الناجح في سوق دبي المالي، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية. ويأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية.

في حين أن دولة الإمارات لا تزال تمثل محوراً أساسياً لعملياتنا، فإننا نمضي قدماً في توسعنا الاستراتيجي لضمان تقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الخليج. وإن تركيزنا على مواكبة التغير المستمر في متطلبات العملاء، وكفاءة التوريد، والابتكار المستمر، يضعنا في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام وتقديم تجربة تسوق فريدة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا على أتمّ الثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ومواصلة تسريع خططنا التوسعية، وتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز موقعنا الريادي في السوق".

نمو كبير وهوامش ربح رائدة على مستوى القطاع

الإيرادات: ارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 12.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 مليار درهم خلال عام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 11.3% وكذلك افتتاح سبعة متاجر جديدة في الإمارات والسعودية، فضلاً عن الأداء الاستثنائي في مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، والتي ارتفعت بنسبة 1.8% و2.5% على التوالي. كما ارتفع معدل التجارة الإلكترونية بواقع 14.1% خلال العام، مقارنة بـ 12.5% ​​في 2023.

الربحية: ارتفع الربح الإجمالي للشركة للعام بأكمله بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم، واستقر هامش الربح الإجمالي للشركة عند 41.4% مقارنةً بـ 42% في عام 2023، وذلك بفعل كفاءة عمليات التوريد وإدارة سلاسل الإمداد للمجموعة، واستراتيجية سبينيس الناجحة في التركيز على مبيعات المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة وهوامش الربح المرتفعة. وشهد هامش الربح الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها انخفاض هوامش الربح في السعودية وارتفاع معدل الهدر بشكل مؤقت في المتاجر التي تم افتتاحها حديثاً. وقد تم التخفيف من حدة هذا الانخفاض جزئياً من خلال زيادة حصة المبيعات من المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[2] 631 مليون درهم خلال عام 2024، بزيادة قدرها 12.1% على أساس سنوي؛ وبهامش أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3بنسبة 19.5%، بما فيها تكاليف الاكتتاب العام الأولي غير المتكررة التي تكبدتها الشركة في النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نفقات افتتاح المتجر الأول للشركة في المملكة العربية السعودية والتي بلغت أكثر من 10 ملايين درهم.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لعام 2024 بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم بهامش ربح قبل احتساب الضرائب قدره 10% (مقارنة بـ 8.9% في عام 2023)، بينما زادت أرباح العام بنسبة 13.9% لتصل إلى 290 مليون درهم بهامش ربح صافي بلغ 9% (مقارنة بـ 8.9% في عام 2023)، بعد استيعاب تأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات بنسبة 9% التي تم تطبيقها في يناير 2024.

نمو المعاملات: حققت الشركة نمواً جيداً في عدد المعاملات، حيث ارتفع عددها بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة، مما يعكس تنامي الطلب من العملاء على خلفية الديناميكيات الاقتصادية الداعمة، في حين حافظ متوسط ​​حجم السلة الشرائية على استقراره عند 87 درهماً مقارنة بـ 86 درهماً في عام 2023، بواقع زيادة قدرها 1.4%.

تنفيذ استراتيجي مدروس

توسيع شبكة المتاجر: واصلت سبينس تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح من خلال توسيع نطاق متاجرها. وافتتحت الشركة خمسة متاجر جديدة في الإمارات ومتجرين في السعودية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي مساحة البيع لديها.

التحول الرقمي: تماشياً مع برنامجها للتحول الرقمي، أطلقت سبينس تطبيقاً جديداً للعملاء يتميّز بخيار التوصيل السريع لضمان تجربة تسوق مريحة. كما أتاحت الشركة مجموعة منتجات "المطبخ من سبينس"، التي تمتاز بجودة عالية وتركز على توفير الراحة للعملاء، للطلب عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

مفهوم السوبرماركت: واصلت سبينس تطوير مفهوم " السوبرماركت" الخاص بها مع الإطلاق الناجح لـ"المطبخ من سبينس" في دبي مول في الربع الثاني من العام، والذي تم ترشيحه من قبل معهد توزيع البقالة (IGD) كواحد من "35 متجراً عالمياً يجب زيارتها في عام 2025"، يليه في الربع الرابع من العام افتتاح فرعٍ آخر في "كريك بيتش" بدبي. ويجمع الموقع الأخير بين "المطبخ من سبينس" وقسم صغير مخصص للمواد الغذائية، مما يحسّن من تجربة العملاء.

المكانة المرموقة للعلامة التجارية: تواصل سبينس تعزيز مكانتها في السوق مستفيدةً من قيمة علامتها التجارية، واستمرار الطلب على خدماتها طوال العام. وفي عام 2024، احتفلت الشركة بالذكرى المئوية لتأسيسها وحصلت على لقب "السوبرماركت الأكثر إثارة للإعجاب للعام" في كل من جوائز "ريتيل مي" وجوائز "جود فود".

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة حوالي 101 مليون درهم

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نهائية قدرها 100.8 مليون درهم، وهو ما يمثل 2.80 فلساً للسهم الواحد و70% من أرباح العام. ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبإضافة الأرباح المؤقتة التي تم توزيعها خلال الربع الثالث والبالغة 102.6 مليون درهم، يصل إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين عن السنة المالية 2024 إلى 203.4 مليون درهم.

حول "سبينس"

بدأت "سبينس" رحلتها في عام 1961 عندما افتتحت أول سوبرماركت في ميدان النصر. ونمت منذ ذلك الحين لتغدو واحدة من أبرز متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود 80 متجراً (69 متجراً مملوكاً و11 متجراً مُداراً، بما فيها متاجر "ويتروس") في دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وتحظى "سبينس" بشعبية كبيرة في أوساط الوافدين والمواطنين في المنطقة، وتتمتع بسمعة مرموقة لتفكيرها واسع الأفق ومواكبتها التغيرات في توجهات الطهو وظهور منتجات جديدة حول العالم. واستطاعت "سبينس" اليوم ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توّفر منتجات فائقة الجودة وتقدّم خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دوماً في مقدّمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرّد أحد الأسباب العديدة التي تُعرّف علامة سبينس التجارية على أنها ’التجربة الأكثر نضارة‘. www.spinneys.com.

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