تفتتح مقراً إقليمياً لها في دبي ومنشأة جديدة في جبل علي وتستضيف حبيب نور محمدوف في إطار خططها التوسعية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت جوريلا إنيرجي، الشركة العالمية الرائدة في مجال مشروبات الطاقة والتي باعت حوالي مليار علبة العام الماضي في جميع أنحاء العالم، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط في معرض جلفود 2025، واتخاذ الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها. وتشمل خطط التوسع الاستراتيجية افتتاح منشأة جديدة في جبل علي لإنتاج مشروبات الطاقة المركزة، في إطار سعي الشركة لإقامة استثمارات هامة في المنطقة. وتستهدف هذه الخطوة سوق المشروبات المزدهر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 3.19 دولار أمريكي بحلول عام 2030 بحسب شركة موردور إنتلجنس.

وتأسست جوريلا إنيرجي في نيويورك عام 2008، ونجحت في الارتقاء بالسوق العالمية لمشروبات الطاقة وإقامة علاقات وثيقة مع عملائها من خلال هويتها الجريئة والمميزة. وتتخذ العلامة حالياً من دبي ولوس أنجلس مقرين رئيسيين لها، وتلتزم بإحداث تأثير مستدام على مشهد المشروبات في الشرق الأوسط، والذي يشهد طلباً متزايداً على مشروبات الطاقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوليفر هولزمان، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في جوريلا إنيرجي: "يتماشى توسعنا في الشرق الأوسط من خلال اتخاذ دولة الإمارات مقراً لنا، مع قيم العلامة في النمو والتقدم والريادة والطاقة الاستثنائية. ونلتزم بتعزيز مطامح الجيل القادم من المبدعين والناجحين في المنطقة".

وتركز خطة الدخول إلى سوق الشرق الأوسط مبدئياً على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، مع خطط لتعزيز التوسع نحو دول الخليج العربي. ونجحت العلامة بإنشاء كيانات رئيسية في دولة الإمارات، بما فيها شركة جوريلا بيفرجز القابضة، بهدف إدارة عملياتها العالمية واحتضان فريق العلامة العالمي من القياديين. وتتيح المنشأة الإنتاجية التي من المقرر افتتاحها في جبل علي فرصة لتمكين الإنتاج المحلي، مما يضمن توفر المنتجات وتلبية تفضيلات العملاء.

وتضم منتجات العلامة "ألتيميت"، مزيج الطاقة الجديد والخاص، إلى جانب الخيارات الشهيرة من العصائر المميزة بأشهى النكهات، والمصممة لتلبية أذواق مختلف المستهلكين. وتحمل جميع منتجات العلامة شهادة حلال، حيث يتم تحضيرها لتتناسب مع مختلف المتطلبات المحلية.

وإلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية، تقدم جوريلا إنيرجي الدعم للمواهب الجديدة وتسعى إلى ترسيخ قيم الطموح والمثابرة. ويتسقبل جناح جوريلا في معرض جلفود 2025 أسطورة فنون القتال المختلطة وسفير العلامة حبيب نور محمدوف، في حضور خاص يوفر فرصة للقاء المعجبين وترسيخ قيم العلامة.

وأضاف أوليفر هولزمان: "يوفر جناح جوريلا في جلفود تجربة غامرة تستعرض النكهات الفريدة للعلامة ومنتجاتها المبتكرة والتزامها بنمط الحياة الصحية. ونتطلع للقاء الشركاء والعملاء المحتملين وتقديم رؤيتنا الطموحة للارتقاء بسوق الشرق الأوسط".

وتماشياً مع مبادرات الاستدامة العالمية، تقدم جوريلا إنيرجي حلول تغليف من مواد قابلة للتدوير بالكامل، مما يعكس التزامها بالمسؤولية البيئية وتلبية تطلعات العملاء في الحصول على منتجات صديقة للبيئة.

وأردف هولزمان: "تتجاوز جوريلا مفهوم إنتاج المشروبات إلى تحفيز الأشخاص على تحقيق التميز والنجاح. ويشكل انطلاقنا في معرض جلفود 2025 بداية رحلتنا لتميكن عملائنا في الشرق الأوسط وإلهامهم".

ويحظى زوار معرض جلفود 2025 بفرصة استكشاف النكهات الشهية لمشروبات جوريلا إنيرجي، ومشاهدة العروض المشوقة للرياضيين، ولقاء سفير العلامة حبيب نور محمدوف في جناح العلامة.

لمحة حول جوريلا إنيرجي

تأسست جوريلا إنيرجي في مدينة نيويورك عام 2008، وتتوفر منتجاتها حالياً في أكثر من 29 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا وكازاخستان وأستراليا. وتتخذ العلامة من لوس أنجلس ودبي مقريين لها، وتختص بتوفير مشروبات طاقة لذيذة وغنية بالعناصر المغذية، لتمكين الجيل القادم من عشاق التميز والمغامرة الطامحين لترك بصمتهم الخاصة. وتتميز مشروبات العلامة بنكهاتها الجريئة واحتوائها على الكافيين الطبيعي وخلوّها من الملونات الصناعية، لتوفر الخيار الأمثل لتعزيز الطاقة. لمزيد من المعلومات حول جوريلا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gorillaenergy.com

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