دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع" عن مصادقة مساهميها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 315 مليون درهم (بواقع 4.2 فلس للسهم) عن السنة المالية 2024، بما يعادل نحو 78% من صافي ربح الشركة بعد خصم الضريبة للعام.

وأقر المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 157.5 مليون درهم (بواقع 2.1 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد توزيع أرباح مرحلية بالقيمة ذاتها في أكتوبر 2024، في إطار التزام شركة "الأنصاري للخدمات المالية" بتقديم عوائد مجزية لمساهميها.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "الأنصاري للخدمات المالية": "تجسد هذه التوزيعات التزامنا بإتاحة قيمةٍ مستدامة لمساهمينا، ومواصلة ترسيخ مركزنا المالي القوي وتعزيز ريادتنا ضمن القطاع. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق، سجلنا أداءً قوياً بفضل متانة نموذج أعمالنا وكفاءة رؤيتنا طويلة الأجل، وهو ما يتجلى في قدرتنا على تقديم عوائد مجزية للمساهمين مع المضي قُدُماً في تنفيذ استراتيجياتنا للنمو. وسنواصل التزامنا بدفع عجلة النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا".

وتواصل "الأنصاري للخدمات المالية" تنفيذ استراتيجيتها بفعالية، وترسيخ مكانتها في السوق وتعزيز عوائد المساهمين، في ظل قوة أدائها المالي وكفاءة نهجها في خلق القيمة.

النمو الاستراتيجي والتطلعات المستقبلية

في إطار استراتيجيتها للنمو، تستعد "الأنصاري للخدمات المالية" لوضع اللمسات النهائية على صفقة الاستحواذ على مجموعة "بي إف سي القابضة" بقيمة 735 مليون درهم، وهي الخطوة التي ستعزز بشكل هائل حضورها الإقليمي.

عقب الاستحواذ، ستصبح الأنصاري للخدمات المالية أكبر شركة صرافة في البحرين، وثالث أكبر شركة في الكويت، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في الهند. مما يدعم أدائها المالي ويعزز ريادتها في السوق.

بفضل نهجها المنضبط لخلق قيمة كبيرة، والأساسيات المالية القوية، وإستراتيجيتها الواضحة، تواصل "الأنصاري للخدمات المالية" ترسيخ مكانتها في السوق وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها.

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