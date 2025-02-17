الخرج ، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح فرعها الجديد في الخرج من خلال موزعها المعتمد شركة لوكار للسيارات. وقد جرى حفل الافتتاح بحضور السيد يوسف المجدوعي رئيس مجموعة المجدوعي، والسيد ياسر شاهين المدير التنفيذي لشركة شانجان المجدوعي، والسيد سطام القحطاني المدير العام لشركة لوكار للسيارات، تأكيدًا على التزام الشركة بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز تجربة العملاء، ويشكل فرع الخرج إضافة استراتيجية إلى شبكة شانجان في المملكة، والتي تضم الآن 31 صالة عرض و29 مركز خدمة

وتم تصميم صالة العرض الجديدة، التي تمتد على مساحة 600 متر مربع، لتوفير تجربة استثنائية للعملاء تتيح لهم استكشاف أحدث طرازات شانجان. كما يضم الفرع مركز خدمة متكامل بمساحة 740 متراً مربعاً، ومركز لمبيعات قطع الغيار لتلبية كافة احتياجات مالكي سيارات شانجان في المنطقة.

ومع افتتاح الفرع الجديد في الخرج، أصبحت شانجان أقرب إلى عملائها في المنطقة، عن طريق موزعها المعتمد شركة لوكار للسيارات، حيث يقع الفرع في حي النزهة، شارع الإمام أبي حنيفة، الخرج 16439، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى أحدث طرازات شانجان وخدمات الصيانة المتكاملة وقطع الغيار. هذا التوسع يمكن المجدوعي من تقديم الدعم الأفضل لمالكي سيارات شانجان في الخرج والمناطق المجاورة، مما يضمن لهم تجربة سلسة ومريحة من المبيعات إلى خدمات ما بعد البيع.

وباعتبار المجدوعي الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة، تواصل تعزيز حضورها في المملكة من خلال شبكة واسعة من الفروع والمراكز المتطورة، بالإضافة إلى الموزعين المعتمدين. وتوفر الشركة مراكز متكاملة للمبيعات وقطع الغيار والصيانة، مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات.

افتتاح الفرع الجديد في الخرج يعكس الالتزام بتوسيع نطاق الخدمات وتقديم تجربة متكاملة للعميل، بحيث يسهل وصولهم إلى أحدث طرازات شانجان والاستفادة من خدمات الصيانة المتطورة وتوفر قطع الغيار. مما يعزز قدرة العلامة التجارية على تلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي. ويأتي هذا التوسع تماشياً مع رؤية شانجان في توفير سيارات متطورة مدعومة بخدمات متكاملة تعكس معايير الجودة والابتكار، مما يرسّخ مكانتها كخيار مفضل لعشاق السيارات في المملكة.

نبذة عن شركة شانجان:

تأسست في العام 1862 وبدأت إنتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيـة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد أن قامت بتطوير مصانعها ومراكز الأبحاث للمنافسة في الأسواق العالميـــة، وتنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الأسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الأسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في إنتاجها، ومن أهم الأسواق التي سعت للدخول إليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من أكبر وكلاء السيارات وأكثرهم خبرة وهي "شركة المجدوعي للسيارات" والتي تضم شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار.

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