الهيئة عقدت جمعيتها العمومية السنوية بتاريخ 28 مارس 2024

وافق المساهمون على دفع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023

يجب أن يكون المساهم مقيداً في سجل المساهمين بتاريخ أقصاه 8 إبريل 2024 للحصول على الأرباح التي سيتم توزيعها لاحقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي والتي تمتلك معظم أسهم أكبر مزود لخدمات التبريد، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 8 إبريل 2024. وقد تمت الموافقة على ذلك في الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي عُقدت بتاريخ 28 مارس 2024.

تفاصيل الجمعية العمومية

عُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 85.9% من المساهمين. وقد عُقدت الجمعية العمومية حضورياً في فندق كمبينسكي بوليفارد دبي، وكذلك عن بُعد.

توزيعات أرباح مجزية

بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 8 إبريل 2024 (مع آخر تاريخ استحقاق في 4 إبريل 2024)، تبلغ نسبة العائد خلال الاثني عشر شهراً التالية 5.0% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

تصريحات

قال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للتجارة والمال والسياحة والاقتصاد الأخضر. وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وترسيخ المكانة الريادية للهيئة على المستوى العالمي. وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة."

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وفي عام 2023، تجاوزت إيرادات الهيئة السنوية 29 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية أكثر من 8.7 مليار درهم وتجاوزت الأرباح قبل الاستقطاعات 14.7 مليار درهم. وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "سجلت الهيئة أعلى حجم إنتاج للطاقة بمقدار 56.1 تيراوات ساعة منها 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، كما سجلنا أعلى نسبة في الطلب الذروي على الطاقة بمقدار 10.4 جيجاوات، كما سجلت الهيئة أعلى إنتاج للمياه المحلاة بمقدار 143.3 مليار جالون ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه إلى 434 مليون جالون. والعام الماضي، نجحنا في خفض أكثر من 9.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار جهودنا في مجال الاستدامة. وفي عام 2023، حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بتسجيلها أقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وأدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% وتعد الأقل على مستوى العالم. إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024، فالنمو الهائل في عدد السياح، والزيادة في الطلب على خدماتنا في القطاعين السكني والتجاري، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد المتواجدين في دبي خلال فترة النهار، وهي كلها عوامل تعد بفرص واعدة لمزيد من النمو في مجالات عملنا."

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 56% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

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