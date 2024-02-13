 حققت "بيورهيلث" إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023 بالمقارنة بـ 12.5 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 31٪ على أساس سنوي. أعلنت المجموعة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي وإجمالي الدخل الشامل بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

 بلغ صافي النقد للمجموعة 7.2 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2023 نظراً لانخفاض مستويات الديون.

 تستمر استراتيجية الاندماج والاستحواذ الدولية للمجموعة على المسار الصحيح بعد اكتمال الاستحواذ على مجموعة "سيركل هيلث" في يناير 2024.

أبوظبي: أعلنت اليوم شركة "بيورهيلث القابضة" ش.م.ع ("بيورهيلث" أو "المجموعة")، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محققة أداء مميزاً يعود إلى التوسع المحلي والدولي للمجموعة على مدى السنوات الأخيرة قبل طرحها العام الأولي الناجح في ديسمبر 2023.

وفي إطار مسيرة النمو التي شهدتها "بيورهيلث"، أكملت المجموعة بنجاح سلسلة من عمليات استحواذ ذات القيمة التراكمية، مما عزز القدرة التشغيلية وبالتالي قدرات توليد الإيرادات. وضمت "بيورهيلث" شركات "صحة" و"ضمان" و"تي إل سي" خلال الربع الأخير من عام 2022، وهي شركات مرموقة في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية، التي تشمل مشغلي المستشفيات ومزودي خدمات التأمين الصحي والصيدليات. والتزاماً برؤيتها المتمثلة في نقل خبرتها في قطاع الرعاية الصحية من أبوظبي إلى العالم، توسعت المجموعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، مسجلة بذلك أول عملية استحواذ دولية لها بحصة قيمتها 1.8 مليار درهم في شركة "أردنت" للخدمات الصحية.

واليوم، وبعد الاكتتاب العام الناجح، حققت "بيورهيلث" إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023. وهو نمو ملحوظ بنسبة 31٪ مقارنة بـ 12.5 مليار درهم إماراتي في العام السابق. ويعود ذلك إلى الأداء الممتاز من قبل قطاع "الاستشفاء" للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر العام لعمليات الاستحواذ التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2022 ومنتصف عام 2023. ومع استمرار النمو المتزايد، سجلت المجموعة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2023، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15٪ تقريبا، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحقيق أوجه التآزر عبر منظومة المجموعة، واستقر صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "إن الأداء المميز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرمة حتى الآن، يضع "بيورهيلث" بين مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم، مما يساهم برفع كفاءة الخدمات الصحية في عدة دول، و في الوقت نفسه تواصل فيه المجموعة دورها الريادي في تنفيذ الأهداف التطويرية للقطاع في دولة الإمارات. ونشيد بهذا النجاح المستمر إلى موظفينا وسعيهم الدؤوب للمساهمة في خططنا التوسعية وتعزيز نمو محفظتنا في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. ونؤكد التزامنا بالحفاظ على هذا الأداء الراسخ وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق المزيد من التقدم في السنوات المقبلة."

وسجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17٪ تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار درهم. وتعودالزيادة بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في شركة "أردنت" للخدمات الصحية في مايو 2023, وعائدات بقيمة 3.62 مليار درهم إماراتي من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من التوسع المتسارع لشركة "بيورهيلث"، إلا أنها لا تزال تحتفظ بصاف نقدي ثابت مدعوماً بنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي بلغت 0.2x في نهاية عام 2023، ونسبة صافي النقد إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 3.0 أضعاف، وهي عناصر مهمة في مسيرة توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي.

وتعليقا على النتائج، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "جاءت السنوات القليلة الماضية بتغييرات غير مسبوقة، حيث أدى الوباء إلى خلق تحديات صعبت من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل سلس على مستوى العالم. إلا أن "بيور هيلث" لعبت دوراً مهماً في مكافحة الوباء في جميع أنحاء الإمارات، وفي ظل هذه التحديات، نجحت "بيور هيلث" في تحويلها إلى فرصة لتمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة أينما كانوا."

وأضافت: "بعد نجاح الاندماج للشركات التي قمنا بالاستحواذ عليها، فإننا سنواصل الاعتماد على استراتيجية ثلاثية المحاور لزيادة التوسع العالمي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي توسع نطاق أعمالنا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار، وتحقيق أقصى قدر من التأثير المجتمعي من خلال أساليب الإدارة المستدامة. ومع تركيزنا على تحقيق هذه الرؤية الواضحة وتفاني موظفينا المستمر، سنكون مستعدين لمواصلة مسيرة النجاح."

وأكملت "بيور هيلث" الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة "سيركل" الصحية في يناير 2024، وهي شركة رائدة في تشغيل المستشفيات في المملكة المتحدة، مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي (قبل الديون)، مما يوفر وصولاً فورياً إلى أكبر شبكة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة.

ولا تزال "بيورهيلث" متفائلة بمستقبلها، مدعومة بأدائها المالي القوي، واستراتيجية النمو المحددة، والتزامها بالتميز التشغيلي. وعلى المدى المتوسط (2024-2027)، تهدف المجموعة إلى توسيع بصمتها العالمية بشكل استراتيجي، وتنمية التعاون على صعيد المجموعة واكتشاف الفرص المتاحة بعد استحواذها على سيركل هيلث، لتحقيق العوائد المجدية للمساهمين.

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-انتهى-