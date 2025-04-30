دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية يوم 31 مارس 2025. ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية من هنا.

أهم نتائج الأعمال والعمليات:

عدد الطائرات المستحوذ عليها: 19 (مملوكة: 13؛ مدارة: 6)

(مملوكة: 13؛ مدارة: 6) عدد الطائرات المباعة: 15 (مملوكة: 11؛ مدارة: 4)

(مملوكة: 11؛ مدارة: 4) اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 61 (مملوكة: 46؛ مدارة: 15)

(مملوكة: 46؛ مدارة: 15) المحفظة المملوكة المتعاقد عليها: 99%

عدد ساعات العمل المحجوزة (قسم الهندسة): حوالي 500,000

عدد عمليات الفحص المنفذة (قسم الهندسة): 102

أكدت وكالة KBRA تصنيفها الائتماني عند +BBB ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital DAC؛ بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار.

توقيع اتفاقيات للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار.

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "كان الربع الأول من عام 2025 استثنائياً من الناحيتين المالية والتشغيلية. فقد تجاوز هامش ربحنا قبل الضرائب 25%، وارتفع عائدنا على حقوق الملكية إلى 13% بفضل البيئة التشغيلية المواتية وقابلية توسع نموذج أعمالنا.

وخلال هذا الربع، أبرمنا اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital DAC (NAC) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار. وعند إتمام هذه الاتفاقية، سيضيف الاستحواذ على NAC نحو 200 طائرة مملوكة إلى أسطولنا، وحوالي 25 طائرة تحت الطلب من شركتي إيرباص وATR. كما وقّعنا اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 17 طائرة من الجيل التالي، موفرة للوقود ومؤجرة لـ 11 شركة طيران في 10 دول، باستثمار إضافي قدره مليار دولار. كما استحوذنا على عميل إضافي لإدارة الأصول لتقديم مجموعتنا الكاملة من خدمات إدارة دورة حياة الطائرات.

وقد واصل قسم الهندسة في شركة دبي لصناعات الطيران أداءه الاستثنائي بتحقيق نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2025. وارتفعت إيرادات جورامكو بنسبة 31%، والأرباح بنسبة 71%".

البث عبر الإنترنت والمؤتمر عبر الهاتف

في ما يخص الإعلان عن نتائج دبي لصناعات الطيران للأشهر الثلاثة المنتهية يوم 31 مارس 2025، ستستضيف إدارة الشركة مؤتمراً عبر الهاتف يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 عند الساعة 09:00 EDT / 14:00 BST / 17:00 GST / 21:00 SGT. يمكن الوصول إلى البث عبر الإنترنت من خلال التسجيل عبر www.dubaiaerospace.com/investors.

ويمكن الانضمام إلى المكالمة مباشرةً عن طريق الاتصال بالأرقام (دولة الإمارات)800 017 8030 ، (أيرلندا) +353 (0) 1 526 9444، (المملكة المتحدة)+44 1 212 818 004 ، (الولايات المتحدة) +1 718 705 8796، (سنغافورة) +65 3158 0246 ، واستخدام Dubai Aerospace Enterprise عندما يطلب منكم ذلك.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مثل الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظراً لقيود الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسب الاقتضاء. وعند الاقتضاء، تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود بالاعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واستخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط للأغراض التكميلية.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران وقسم الهندسة. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 500 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

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