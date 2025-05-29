​​​​​إجمالي قيمة المحفظة العقارية يصل إلى 395 مليون دولار أمريكي بارتفاع 0.4% على أساس ربع سنوي و6.9% على أساس سنوي

حافظت معدلات الإشغال على مستوياتها القياسية عند 95%، بما يدعم استقرار الدخل

ارتفاع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (" FFO ") بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي

") بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي التوصية بتوزيعات أرباح نهائية بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية إلى 10.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 33.3٪ عن العام السابق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع. ("ENBD REIT")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025. وكشفت فيه عن وصول صافي قيمة الأصول إلى 218.6 مليون دولار أمريكي أو 0.87 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 216 مليون دولار أمريكي في الربع السابق و195 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعكس زيادةً بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي و12.3% على أساس سنوي.

ووصل إجمالي قيمة المحفظة العقارية إلى 395 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 1.4% على أساس ربع سنوي، و6.9% على أساس سنوي، وذلك بفضل فاعلية الإدارة الاستباقية للأصول واستراتيجية التأجير المرنة المعتمدة عبر مختلف العقارات. وحافظت معدلات الإشغال على مستوياتها القياسية عند 95%، مقارنة بـ 93% لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على المساحات عالية الجودة وكفاءة استراتيجية التأجير. وكان لقطاع المكاتب النصيب الأكبر من الأداء القوي، حيث شهد نمواً في الإيجارات بما يتماشى مع الاتجاهات السائدة في السوق. أما على صعيد الأصول السكنية، فقد استمرت معدلات الإشغال شبه الكاملة، مدعومةً بتعديل الإيجارات بعد إبرام الاتفاقيات التي تبعت مرحلة الجائحة.

كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (FFO)، والتي تُعدّ مؤشراً أساسياً لقدرة الصندوق على تحقيق توزيعات مستدامة باستثناء تأثيرات التقييم غير النقدية، لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 7.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 45%.

وسجّل إجمالي الدخل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 34.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين ارتفع صافي الدخل، بما في ذلك مكاسب التقييم غير النقدية، بنسبة 61% على أساس سنوي ليبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الكفاءة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي من المستأجرين، والتجديدات الناجحة لعقود الإيجار، فضلاً عن التحسينات الاستراتيجية التي طالت مختلف أصول المحفظة.

من جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، نتيجةً لزيادة تكاليف المرافق والصيانة المرتبطة بارتفاع معدلات الإشغال. كما ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 8%، بما يتماشى مع رسوم الإدارة المرتبطة بصافي قيمة الأصول (NAV). وفي المقابل، انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليون دولار أمريكي، ما أسهم في تعزيز الربحية الإجمالية.

تعليقاً على النتائج قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي لشركة اي ان بي دي "ريت":

"نحن فخورون بنتائجنا خلال العام، حيث يعكس النمو في كل من التدفقات النقدية من العمليات، وتوزيعات الأرباح، وصافي قيمة الأصول، مدى فاعلية المبادرات الاستراتيجية التي اتبعناها وكفاءة إدارة الأصول مدعمة بظروف السوق المواتية.

وقد أحرزنا تقدماً ملموساً وسنواصل تحقيق عوائد مستدامة ومتوازنة من حيث المخاطر لصالح المساهمين، من خلال اتباع نهج استباقي في إدارة المحفظة وضمان مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تحسّن ظروف السوق، سنواصل البناء على هذا الزخم ودفع عجلة القيمة على المدى الطويل."

تواصل اي ان بي دي "ريت" التزامها بالحفاظ على معدلات إشغال عالية، وتعزيز أداء الأصول، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من الظروف الإيجابية للسوق لتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نهائية قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين عن السنة المالية إلى 10.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 33.3٪ مقارنة بالعام السابق.

ورهناً بموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر في 25 يونيو المقبل، تقرر أن يكون تاريخ الاستبعاد من التوزيعات في 7 يوليو 2025، مع تحديد تاريخ إغلاق السجل في 8 يوليو 2025، وتاريخ الدفع في 22 يوليو 2025.

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق" - خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية)، مدرج في ناسداك دبي تحت الرمز ENBDREIT. اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة ، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم "صندوق الإمارات للعقارات – المحدود" تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود ولاحقاً إلى "اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري(REIT) . تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و(2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.enbdreit.com.

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك الشركة طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

برج مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب راقية مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، جرى بناؤه مؤخراً وهو مؤجر بالكامل ويتمتع بموقع بارز في المنطقة الحرة لمدينة دبي للإنترنت.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس الحرة في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربع غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

العقارات البديلة:

سكن يونينيست الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن للطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بالجامعات في مختلف أنحاء مدينة دبي. تم تأجيره بنسبة 100% لشركةGSA ، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربعة تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,820 قدم مربعة قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

أبرز الأرقام *

قيمة المحفظة العقارية 395 مليون دولار أمريكي صافي قيمة الأصول 218 مليون دولار أمريكي* (0.87 دولار أمريكي للسهم الواحد) نسبة القروض إلى القيمة (على إجمالي قيمة الأصول) 46% الإشغال 59% متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة (بالسنوات) 3.41 عدد العقارات 10 القطاعات مكتبية 70% سكنية 13% بديلة 17%

* جميع الأرقام لغاية 31 مارس 2025