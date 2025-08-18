بن سليّم : نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي ومنصة مثالية لانطلاق الشركات نحو أسواق جديدة

عززت الغرفة حضورها العالمي عبر افتتاح مكاتب تمثيلية جديدة في كل من دكا في بنغلاديش وكيب تاون في جنوب أفريقيا وبنغالور في الهند وبانكوك في تايلاند وتورنتو في كندا

247 طاولة نقاش مستديرة نظمتها المكاتب الخارجية للترويج لدبي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس تنامي مساهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية العالمية للإمارة.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري باستقطاب 143 شركة متنوعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 60 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من 2024، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 138% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 31 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 13 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال ذات الفترة من 2024، بنمو بنسبة 138%. كما استقطبت الغرفة 112 شركة صغيرة ومتوسطة في النصف الأول من 2025 بنسبة زيادة بلغت 138% مقارنة مع 47 شركة تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية:" نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي، ومنصة مثالية لانطلاق الشركات نحو أسواق جديدة، بالاعتماد على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة من بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، وموقع جغرافي استراتيجي".

وأضاف: "تعد شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية ركيزة أساسية في جهودنا لجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، والشركات متعددة الجنسيات، وتساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق ذات الأولوية، بالتزامن مع تعزيز شراكات الأعمال بين الشركات العاملة في دبي ونظرائها من القطاع الخاص في دول العالم".

وفي إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، قامت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري بتعزيز حضورها العالمي من خلال افتتاح 5 مكاتب تمثيلية جديدة في كل من دكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 247 طاولة نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي كمركز للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.

وتشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة استراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتضطلع مكاتب التمثيل الخارجي للغرفة بدور حيوي في تعريف مجتمعات الأعمال حول العالم بالمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع، كما تقدم المكاتب معلومات قيّمة عن سوق دبي، وتدعم نمو الشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الواعدة.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

