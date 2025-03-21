دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024، للمساهمين المسجلين بتاريخ 31 مارس 2025. وقد تمت الموافقة على ذلك في الجمعية العمومية السنوية للهيئة التي عُقدت اليوم (21 مارس 2025).

تفاصيل الجمعية العمومية

عُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 92.2% من المساهمين. وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة. وقد عُقدت الجمعية العمومية حضورياً في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، وكذلك عن بُعد.

توزيعات أرباح مجزية

بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 31 مارس 2025 (مع آخر تاريخ استحقاق في 27 مارس 2025)، تبلغ نسبة العائد خلال الاثني عشر شهراً التالية 5.0% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

تصريحات

قال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: " في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذا النجاح، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً في ضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه لدعم مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي. ونلتزم في الهيئة بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الابتكار، وخلق قيمة مضافة من خلال تحسين الكفاءة والاستثمار في الحلول المستقبلية. كما نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الهيئة كمؤسسة عالمية رائدة في الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. وإلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، نقود مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وقد شهد العام الماضي إنجازات تعكس مرونة الهيئة وقدرتها على التكيف، ونهجها الاستشرافي القائم على أحدث التقنيات، والحلول الذكية، وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وبهذا، تواصل الهيئة وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي والمالي."

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " بفضل الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها الراسخ بالتميز والاستدامة والنمو المستدام. وفي عام 2024، حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً قوياً، حيث سجلنا إيرادات مجمعة بقيمة 30.98 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 15.73 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.23 مليار درهم. وقد نمت إيراداتنا السنوية المجمعة بنسبة 6.17%، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد."

وأوضح معالي سعيد الطاير أنه بنهاية عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء 17,179 ميجاوات، منها 3,060 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة. كما وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 495 مليون جالون يومياً. وتواصل الهيئة التزامها بالاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتميز في جميع جوانب أعمالها، ما يعزز مساعيها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل، ونفخر بتحقيق أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2%؛ وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5%؛ وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك، ما يؤكد الموثوقية العالمية لشبكة الكهرباء في دبي. كما نواصل الاستثمار في التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المتعاملين. ونتيجة لذلك، جاءت الهيئة في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي ضمن مجالات عملها."

واختتم معالي سعيد الطاير بالقول: "إنني متفائل بآفاق عام 2025 التي يعززها استمرار نمو القطاعات السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد المتواجدين في دبي خلال ساعات النهار، وفرص التوسع في الأعمال وتطوير البنية التحتية. ونتطلع إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، عازمين على تحقيق جميع مبادراتنا الاستراتيجية، وتعزيز الربحية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والتميز، مع الاستمرار في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وجميع المعنيين."

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