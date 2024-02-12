8.7% نمو في الإيرادات وتحقيق أرباح سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.46 مليار درهم (بزيادة 6.2%)

1522 مبنى تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق

398 كيلومتراً طول شبكة أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق لإمباور

أحمد بن شعفار:

 «إمباور» صاغت من تحديات 2023 فرصاً لتحقيق المزيد من النمو والإزدهار.

 جاهزية «إمباور» مكنتها من إستيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات.

دبي، الإمارات: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227) عن نتائجها المالية للعام المالي 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليار درهم عن السنة المالية 2023، بنمو لافت بلغت نسبته 8.7% مقارنة بإيرادات عام 2022، كما وسجلت «إمباور» أرباحاً صافية مقدارها 960 مليون درهم خلال عام 2023، وأعلنت في بيان لها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم إماراتي عن العام 2023 في ابريل 2024.

وخلال عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.7% و 6.2% على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي 6.1% ليصل إلى 1,083مليون درهم. ويخضع صافي الربح للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد حققت «إمباور» صافي أرباح بقيمة 960 مليوم درهم لعام 2023.

كما أظهرت «إمباور»، أداءً مميزاً في عمليتها التشغيلية خلال 2023، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى بنسبة زيادة 4% مقارنة بعام 2022، فيما تجاوز طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 398 كيلومتراً بنسبة زيادة 4.7% مقارنة بـ 2022.

الأرباح

خلال عام 2023، وزعت «إمباور» أرباح نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها مرتين سنوياً، بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

جاهزية إستباقية

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»،"إن الأداء المالي المميز لـ «إمباور» يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة من جانب المساهمين والمستهليكن مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في صناعة تبريد المناطق مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالتحديات التي مكنت «إمباور» من التغلب عليها وتحقيق المزيد من النمو والإزدهار.

وأوضح بن شعفار أن جهوزية «إمباور» الإستباقية في توصيل خدمات تبريد المناطق الى مختلف أنحاء دبي مكنتها من إستيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات الذي شهد إنجاز العشرات من المشاريع الضخمة وإطلاق حزمة واسعة من المشاريع متعددة الإستخدامات، لافتاً إلى أن ما تتمتع به المؤسسة من حرفية في فرق عملها وحرفية في عمليات الانتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة وإستثمارها المستمر في الحلول والتقنيات الحديثة، تمثل معاً اسساً متينة لنموذج عمل فريد يحقق إيرادات وارباحا مستدامة ومكاسب بيئية تساهم في حماية المناخ والموارد الطبيعية.

نمو المشاريع

خلال عام 2023، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ومدينة دبي الملاحية اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد لتأمين احتياجات اكثر من 43 مبنى في المنطقة بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين وعبر محطتين متواجدتين داخل مدينة دبي الملاحية و خلال الفترة ذاتها تم ربط برج «أنوا» السكني الواقع في «مدينة دبي الملاحية» بشبكة خدمات المؤسسة، وبسعة إجمالية تصل إلى 1,260 طن تبريد.

من جهة أخرى وقعت «إمباور» اتفاقية مع «شوبا العقارية» إحدى الشركات الرائدة لتطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبطاقة تبريد تصل الى 17 ألف طن. وكجزء من الاتفاقية المبرمة بين الشركتين، ستقوم «إمباور» بتزويد خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي لـ 8 أبنية في مشروع «شوبا هارتلاند» من محطة ميدان التابعة للمؤسسة ومن خلال توسيع شبكة خطوط الأنابيب المرتبطة بها.

كما أعلنت «إمباور» عام 2023، عن البدء بخدمة مطار دبي الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 110,000 طن تبريد من خلال تشغيل خمس محطات تبريد مع مرافقها ومجمعاتها. وجاء ذلك تنفيذاً لبنود صفقة الاستحواذ في حق تشغيل أصول تبريد المطار، وربطها بعملياتها في الإدارة والتشغيل والإنتاج والتوزيع التي أبرمها الطرفان في نهاية 2021، بقيمة 1.1 مليار درهم.

كما انهت «إمباور» عمليات التوسع والتطوير النوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، الذي يعتبر أكبر مخطط عمراني لتبريد المناطق في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 450,000 طن تبريد عبر 6 محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية (TES) بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والمستقبلية.

قطاعات رئيسية

نمت محفظة «إمباور» خلال 2023 إذ بلغ عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى موزعة كالتالي: 64٪ قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و14% من قطاع الضيافة والفنادق علماً أن «إمباور» تزود 21% من المنشآت الفندقية في دبي التي يبلغ عدها 821 منشآة، و 3% القطاع الصحي أما النسب الـ 4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

وقال بن شعفار، إن دعم المؤسسة لقطاعات مختلفة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاعات على تحمل مسؤولياتها في خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

محطات التبريد

خلال 2023 باشرت «إمباور» عمليات تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة تابعة لها في مدينة «دبي لاند» بطاقة إنتاجية تصل إلى 47,000 طن تبريد، لخدمة سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس» الذي يعد من بين الوجهات السكنية البارزة في دبي.

وفي العام ذاته أطلقت «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة وذلك من خلال ارساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم والتي تخدم 76 برجا و9000 مسكن و2000 وحدة فندقية ويتوقع انتهاء عمليات التحديث خلال عام 2025.

كما أرست المؤسسة مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها. وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية الى 48,000 طن تبريد.

وباشرت «إمباور» اعتماد تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه الناتجة عن عمل أبراج التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها، في ثلاث محطات من محطاتها المتواجدة في «نخلة جميرا» والذي يبلغ عددها 8، في خطوة تواكب أهداف استراتيجية حكومة دبي الساعية الى ترشيد استهلاك المياه المحلاة (العذبة) في عمليات إنتاج تبريد المناطق واستخدام البدائل المائية الأخرى تعزيزاً لنهج وتطبيقات الاستدامة.

وأكدت «إمباور» أنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي.

جوائز

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» جائزتين ذهبيتين من الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA2023 عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها»، وفئة «إجمالي المساحة المتعاقد عليها» خلال العام 2023 في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية حيث كانت المؤسسة قد فازت بجائزتين ذهبيتين خلال أعوام مختلفة 2016 و2017 و2018 و2019 و2021 و2022. كما حصدت أكثر من 16 مرة جوائز متعددة عن فئات مختلفة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى عدة جوائز في مؤتمرات ومعارض مختلفة حول العالم.

ومن جهة أخرى منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة "زعبيل" لتبريد المناطق والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. وتقرر منح «إمباور» تلك الشهادة الرفيعة بعدما اجتازت محطة "زعبيل" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تكون «إمباور» قد أضافت تصنيفاً اخر الى سجلها الغني بالنجاحات والانجازات. وكانت المؤسسة في وقت سابق قد نالت تصنيفاً مماثلاً على ذات الصعيد.

كما اختارت " CEO الشرق الأوسط " سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، لقب الرئيس التنفيذي للعام 2023 عن قطاع الطاقة للمرة الثالثة خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وذلك تقديراً لدوره المحوري الذي يقوم به في الإرتقاء بقطاع التبريد في منطقة الشرق الأوسط واستراتجيته التي قادت «إمباور» للعالمية، فضلاً عن إسهاماته وجهوده الملموسة مع فرق عمل المؤسسة في تنفيذ اهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال 2023 استضافت «إمباور»، «قمة تبريد المناطق 2023» التي تم تنظيمها من الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، بحضور ومشاركة أقطاب صناعة تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم وشهدت أعمال القمة جلسات مهنية جمعت خبراء دوليين ومحليين في قطاع الطاقة، لمناقشة واقع صناعة تبريد المناطق وبحث آفاق مستقبلها والحلول الجديدة الرائدة المطروحة لتحقيق نقلات نوعية في هذه الصناعة الحيوية.

واشار بن شعفار، «أن المؤسسة تمتلك رؤية واضحة واستراتيجيات فاعلة للتوسع بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاستدامة»، مضيفاً «نعمل على إضافة قدرات إنتاجية جديدة للمؤسسة تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها».

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-انتهى-