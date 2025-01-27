المشروع الجديد يعكس استراتيجية النمو العالمية الطموحة للشركة السويسرية الرامية إلى إطلاق مشاريع جديدة في سوق العقارات المزدهر في دبي

المشروع الجديد يوفر 110 منزلاً مصمماً بعناية يجمع بين إرث الشركة وأعلى مستويات الجودة في البناء مع اهتمام فائق بأدق التفاصيل لابتكار تجارب معيشة عصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ كشفت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التابعة لشركة دي إتش جي القابضة، عن إطلاق مشروعها السكني الثاني في منطقة ميدان، إحدى أبرز مراكز الاستثمارات العقارية في دبي. ويأتي المشروع الجديد استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققه الإطلاق الأولي لمشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية العام الماضي، ويشكل خطوة هامة في استراتيجية توسع الشركة في سوق دولة الإمارات.

وتبلغ قيمة المشروع 300 مليون درهم إماراتي، ما يرفع القيمة الإجمالية لمشاريع التطوير للشركة إلى مليار درهم إماراتي منذ عام واحد فقط على دخولها السوق في دبي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المشروع في وقت لاحق، والذي سيتميز بالمهارة الحرفية الفريدة التي تشتهر بها الشركة في أوساط المستثمرين والمشترين، وسيضم 110 منزلاً حصرياً بتصميم عصري ووسائل راحة فاخرة وفق أرفع معايير القطاع، ما يعكس إرث الشركة العريق ودقة تصاميمها وجودة مشاريعها. وتمتلك دي إتش جي للعقارات سجلاً حافلاً بالنجاحات في سوق العقارات على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما أكملت أكثر من 300 مشروع في أوروبا، وخاصة في سويسرا وصربيا.

ويتماشى هذا المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش وأكثر المراكز الحضرية استدامة. وقد وضعت الخطة منطقة ميدان كمركز رئيسي في خطة نمو دبي المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على المشاريع التي ترتقي بالحياة المجتمعية. كما ينسجم المشروع مع هذه الرؤية الطموحة ليشكل إحدى أبرز معالم أفق دبي الذي يهدف إلى تلبية احتياجات السكان والمستثمرين على حدٍ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش أنتيتش، نائب الرئيس لدى دي إتش جي القابضة والرئيس التنفيذي لدى دي إتش جي للعقارات في دبي: "تضمنت خطتنا التوسعية إلى دبي العام الماضي الارتقاء بمشهد العقارات في دولة الإمارات من خلال عدة مشاريع عالمية المستوى. ويؤكد مشروعنا الجديد في منطقة ميدان التزامنا بتنفيذ هذه الخطة. كما شكل اختيار هذه المنطقة خياراً استراتيجياً، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ما يعكس الطلب القوي عليها وثقة المستثمرين. ونهدف إلى توفير مشاريع تجمع بين الجودة السويسرية الفريدة والفخامة العصرية لدبي وأجوائها النابضة بالحياة، بما يلبي تطلعات العائلات المحلية والمستثمرين العالميين".

ونجحت دي إتش جي للعقارات بتوسيع حضورها خلال وقت قصير، مع الحفاظ على إرثها الزاخر بالتميز والفخامة، إذ تمتلك محفظة عقارية تضم أكثر من 2.5 مليون متر مربع و1,500 وحدة سكنية قيد التنفيذ. وتلتزم الشركة بالاستثمار في دولة الإمارات كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة.

ويشهد قطاع العقارات في دبي طلباً قوياً، حيث تم عقد 180,900 صفقة بيع بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي (142.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 وحده، ما يمثل زيادة بنسبة %36 في عدد الصفقات و27% في القيمة الإجمالية مقارنة بعام 2023. وبحسب ميلوش أنتيتش، فإن هذه النتائج تعكس حيوية دبي ومكانتها الرائدة بصفتها الوجهة الأمثل لتوسع دي إتش جي للعقارات.

لمحة حول دي اتش جي:

شركة دي اتش جي العقارية تعمل تحت مظلة دي اتش جي القابضة، وهي شركة سويسرية رائدة في تطوير العقارات والبناء، تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً ومحفظة تضم أكثر من 300 مشروع مكتمل و2.5 مليون متر مربع تم تسليمها عبر سويسرا وصربيا والإمارات العربية المتحدة. بقيادة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة، بلاجوي آنتيتش، تنفذ دي اتش جي القابضة استراتيجيتها طويلة الأمد للتوسع الدولي بنجاح. تستعد دي اتش جي العقارية لتحقيق نفس مستوى النجاح الذي حققته عند دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث تقديم بصمة من التمييز السويسري إلى قطاع العقارات الديناميكي والمزدهر في الدولة.

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