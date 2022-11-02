إنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية الترفيهية في مصر والشرق الأوسط

· عبد الحميد: الشراكة مع "أبليونا الألمانية" تستهدف جذب شريحة جديدة من السائحين إلى المنطقة في مقصد سياحي علاجي هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط. وتوفر ألف ونصف فرصة عمل للشباب المصري

· دلاور: نتطلع لتقديم خدمات جديدة وإيجاد نمط فاخر لجميع مرتادي " ذا جرووف"

· جوتلنج: العين السخنة من المناطق الجاذبة التي ستتبوأ مكانة عالية في ترتيب الأماكن السياحية بالشرق الأوسط."

القاهرة: وقعت شركة دي إم ديفيلوبمنت للتنمية السياحية مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية العريقة "أيبلونا" الألمانية لإدارة المنشآت، وذلك لإنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية الترفيهية في مصر والشرق الأوسط، وذلك في المنطقة التجارية بـ (ذا جرووف) العين السخنة الجلالة بإجمالي استثمارات للمشروع تقدر بـ 300 مليون جنيه مصري، في أول تعاون من نوعه مع الشركة الألمانية وخبراتها لتنشيط السياحة العلاجية والترفيهية في المنطقة.

وبهذه الشراكة تسعى دي إم ديفولبمنت إلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، واستهداف شريحة سياحية ترفيهية جديدة، عن طريق تقديمها لخدمات متخصصة من الطراز العالمي، بمنتجع "ذا جرووف" (العين السخنة-الجلالة)، وإقامة أول مقصد صحيً بكل مرافقه، ملحق به فندقًا خاصًا سيتم بناءه وفق معايير الفئة الأولى، وتتوافر به كافة الاحتياجات التي يحتاجها الراغبون في التمتع بهذا النوع من السياحة الاستشفائية ومرتادو المنتجع بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه..

وجاء اختيار أبليونا للتعاون بهذا الصرح الجديد من نوعه في المنطقة استكمالًا لريادتهم في المنشآت التجارية والسياحية بألمانيا واستراليا وتركيا والسويد مثل Weißes Schloss بسويسرا وRoyal Women`s Hospital ب استراليا وRathaus Galerie Essen بألمانيا وMetropol SCبتركيا.

وقال الدكتور/ أحمد عبد الحميد – العضو المنتدب لشركة دي إم ديفيلوبمنت:"هذه الشراكة ستحدث نقلة نوعية في مجال إدارة المنشآت، لا سيما أن "أبليونا" تستند في عملها على كفاءة فريق يضم في صفوفه نخبة من الخبرات الفنية الرفيعة في مجالاتهم والتي ستجعل المقصد السياحي العلاجي الترفيهي بـ مشروع (ذا جرووف) وجهة سياحية (خارجية وداخلية) لتحتل منطقة العين السخنة مكانة متقدمة في الصفوف الأولى للمقاصد السياحية الكبرى في العالم لتضاهي مثيلاتها في هذا النوع من السياحة ، لا سيما لقربها من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الجديد مع "أبليونا" يستهدف إجمالي 29 ألف سائح سنويّا، كما أنه سيوفر أكثر من ألف فرصة وظيفية للشباب المصري.

من جهته قال محمد دلاور - العضو المنتدب لشركة أبليونا مصر" نتطلع إلى تقديم خدمات جديدة في التعاون مع شركة دي إم ديفيلوبمنت والمساهمة في إيجاد نمط جديد (فاخر) لجميع مرتادي مشروع "ذا جروف"، وتوفير متطلباتهم اليومية وفق أحدث الأساليب المبتكرة التي تضمن سلاسة وأمان التحرك داخل المشروع والمنطقة التجارية التي سيقام فيها المنتجع السياحي العلاجي الترفيهي، بما يضمن التمتع بكافة مرافقه بسهولة."

فيما قال كلاوس جوتلنج - نائب رئيس وحدة العملاء الدوليين والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا من شركة أبليونا: “لا شك بأن هذه الشراكة مع شركة دي إم ديفيلوبمنت كأحد أهم المطورين السياحيين ستثبت مدى جدواها كعلاقة مثمرة، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة من طموح في طرح أفكار جديدة تقدم لعملائها وتعمل على الدوام على تنفيذها في مشروعاتها ، وهو السبب الذي جعلنا نتطلع للتعاون معها، لا سيما وأنها تعمل على إنجاز مشروعاتها في المناطق السياحية الجاذبة في مصر، ونحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا المشروع الجديد الذي ننفذه لأول مرة في المنطقة لا سيما وأنه لدينا رؤية أن العين السخنة- الجلالة من المناطق الجاذبة التي ستتبوأ مكانة عالية في ترتيب الأماكن السياحية."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول دي إم ديفيلوبمنت

إحدى المطورين السياحيين الرائدين في مجال التنمية السياحية بمصر، تأسست الشركة عام 2014 لتغير مفهوم الحياة العصرية وتعزز من راحة واستجمام عملائها بتوفير وحدات سكنية راقية تمتاز بتصميماتها الإبداعية الجذابة التي تتسم في ذات الوقت بالاستدامة والحفاظ على البيئة. تمتلك دي إم ديفيلوبمنت محفظة أراض غنية تقدر إجمالي مساحتها بحوالي 2 مليون متر مربع بالعديد من المشروعات العملاقة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي وعين السخنة والمدن الجديدة ويعمل بها قرابة الـ 30 ألفًا من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

حول أبليونا

أبليونا شركة أوروبية رائدة في مجال إدارة العقارات وإدارة المرافق والمنشئات، ومقرها في Neu-Isenburg بالقرب من مدينة فرانكفورت بألمانيا. ويبلغ عدد موظفي شركة أبليونا أكثر من 20000 موظف من أكثر من 30 دولة حيث تقوم بإدارة العقارات في جميع فئات الأصول. يشمل عملاء Apleona مجموعة رائدة من الشركات الصناعية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك والقطاع العام والمطورين حيث تتمتع أبليونا بمستوى عالٍ من الخبرة الفنية وتقوم بتقديم خدمات عالية الجودة للعديد من القطاعات والصناعات - تركز على الكفاءة وعلى المدى الطويل ومدفوعة بمعايير الجودة العالية "للهندسة الألمانية" وتهدف الشركة الي خلق قيمة مضافة حقيقية لجميع عملائها.