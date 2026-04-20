أبوظبي : اجتمع أكثر من 300 طالب وطالبة، إلى جانب أولياء الأمور والمعلمين والموظفين من مختلف مدارس شبكة الدار للتعليم، بكل فخر في «ياس مول»، ضمن واحدة من أكبر الفعاليات المدرسية المنسقة على مستوى الدولة للاحتفاء بالهوية الوطنية.

وجاءت هذه المبادرة التي تبنّتها الدار للتعليم استجابة مباشرة للدعوة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع علم دولة الإمارات رمزاً للفخر والانتماء الوطني، وذلك في لحظة احتفالية مميزة تزامناً مع استعداد الطلبة للعودة إلى الدراسة الحضورية بالمدارس. وتضمّن الحدث رفعاً جماعياً للعلم، وترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات، وإلقاء قصيدة عن حب الوطن، إلى جانب القاء القسم الوطني من الطلبة. وشارك الطلبة مرتدين الزي المدرسي والزي العسكري والزي الإماراتي التقليدي، في مشهد بصري معبّر يعكس روح الوحدة والاعتزاز الوطني. كما تم تنظيم فعاليات متزامنة لرفع العلم في عدد من مدارس المجموعة.

وقالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لـلدار للتعليم:

"نؤمن في الدار للتعليم بمسؤوليتنا في توفير منصات هادفة تُمكّن الطلبة من التفاعل مع القيم التي تُجسّد روح دولة الإمارات، والتعبير عنها بطرق تعزز ترابط المجتمعات. ما شهدناه كان لحظة مؤثرة وقوية بكل معنى الكلمة، جسّدت الوحدة والفخر الوطني الحقيقية.

وفي وقت يستعد فيه طلبتنا للعودة إلى الحرم المدرسي، كان من المهم أن نجتمع للاحتفاء بمرونتهم وقدرتهم على التكيف خلال الفترة الماضية. وبينما كنت أقف بين طلبتنا — ومن. بينهم المواطنين والمقيمين، صغاراً وكباراً، مرتدين الزي المدرسي والعسكري والزي الوطني الإماراتي — شعرت بامتنان عميق لقيادة تُلهم الوحدة، ولوطن يمنحنا الكثير لنحتفي به، ولمجتمع يشارك بحماس وإرادة.

إن رؤية مجتمعنا يتوحد بهذا الشكل الواضح والهادف تعكس قوة ارتباطه بالوطن، والدور الذي يلعبه في نقل قصته إلى الأجيال القادمة. ونحن فخورون بتوحيد الجهود لتجسيد هذه المبادرة عبر شبكة مدارسنا الخاصة ومدارس الشراكات ومدارس أدنوك.

-انتهى-

#بياناتشركات

حول "الدار للتعليم"

تُعد "الدار للتعليم" مؤسسة رائدة في قطاع التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر مزودي التعليم الخاص في إمارة أبو ظبي، حيث تستقطب أكثر من 38,000 طالب موزعين على 31 مدرسة مُدارة ومُشغّلة، إلى جانب شبكة متنامية تضم نخبة من المعلمين الذين يمثلون أكثر من 100 جنسية. وتقدم "الدار للتعليم" تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين الشمولية والاستدامة والابتكار، مع التركيز على تلبية احتياجات الطلاب وتحفيز إمكاناتهم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المناهج والخدمات المساندة.

تُركّز "الدار للتعليم" على التميز كركيزة أساسية في عملياتها، مدفوعة برؤية طموحة تهدف إلى تقديم تعليم يواكب أعلى المعايير العالمية. وتلتزم الشركة ببناء مجتمعات تعليمية مستدامة وشاملة تُسهم في إثراء حياة الطلاب، وتعزز من قدراتهم ليصبحوا قادة المستقبل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

"أكاديميات الدار" إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة تحت مظلة "الدار للتعليم" أكبر مزودي التعليم الخاص في إمارة أبوظبي، حيث تُوفر بيئات تعليمية مُلهمة تتكامل فيها المرافق الأكاديمية والفنية والرياضية مع أعلى مستويات الجودة التعليمية. منذ انطلاقها في عام 2007 بمدرسة واحدة و250 طالباً فقط، توسّعت "أكاديميات الدار" لتشغل سبع أكاديميات في أبوظبي والعين، وتستوعب اليوم أكثر من 9,500 طالباً، ما يعكس نجاحها وريادتها في القطاع التعليمي.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "الدار للتعليم"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني. www.aldareducation.com أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: