تماشياً مع روح الشهر الفضيل، أبرمت "إمستيل"، الشركة الرائدة في صناعة الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير طرود غذائية أساسية لأكثر من 300 أسرة متعففة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام "إمستيل" بمسؤوليتها المجتمعية وتجسيداً لقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الشهر الكريم.

وقال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "نحرص في "إمستيل" على دعم جهود دولة الإمارات خلال "عام المجتمع"، من خلال ترسيخ قيم التكاتف والمسؤولية الاجتماعية، خاصة في الشهر الفضيل. وتوحيد جهودنا اليوم لدعم الأسر المتعففة يعكس أهمية التعاون المثمر مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث نعمل معاً لتعزيز المسؤولية المشتركة وفتح آفاق للنمو الشامل والمستدام بما يحقق الخير للجميع".

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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