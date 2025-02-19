الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة داتابريكس، الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، على هامش مؤتمر ليب التقني 2025 عن عزمها باستثمار ما يصل إلى 300 مليون دولار في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم نمو قاعدة عملائها المحليين وتمكينهم من الاستفادة القصوى من منصة داتابريكس لذكاء البيانات. بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت عن شراكة مع أكاديمية طويق لإطلاق برامج تدريبية جديدة، لتصبح الأكاديمية بذلك أول شريك تدريبي معتمد لها في المملكة.

يأتي هذا الإعلان بعد افتتاح مكتب داتابريكس الرسمي الجديد في الرياض في ديسمبر 2024، وتعيين محمد الزعبي مديراً عاماً للشركة في المملكة.

استعرضت داتابريكس على هامش مؤتمر ليب التقني 2025 منصتها الرائدة في ذكاء البيانات

على هامش المؤتمر، استعرض نافين زوتشي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في الشركة، منصة داتابريكس الرائدة في مجال ذكاء البيانات، مسلطاً الضوء على نمو الشركة واستثماراتها البارزة في المملكة، تعمل المنصة على إتاحة الوصول إلى البيانات والذكاء الاصطناعي للجميع، مما يُسهل على الشركات الاستفادة من قوة بياناتها في التحليلات وتعلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تتميز المنصة ببنائها على أساس مفتوح المصدر، مما يُمكن الشركات من تسريع الابتكار وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتقليل المخاطر. ويستخدم العملاء منصة ذكاء البيانات لاكتشاف الأمراض مثل السرطان وعلاجها في وقت مبكر وتحديد طرق جديدة لمكافحة تغير المناخ واكتشاف الاحتيال المالي وتطوير الأدوية بشكل أسرع وتقليل الوقت اللازم للتدخل في الصحة النفسية والحدّ من التفاوت المالي محلياً وغيرها من الاستخدامات المتعددة.

صرح معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، م. هيثم العوهلي، قائلًا:" يسرنا الترحيب بداتابريكس في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن التزام الشركة تجاه المملكة، إلى جانب شراكاتها التدريبية الاستراتيجية، سيلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة متكاملة وفاعلة لمزودي الخدمات السحابية وشركات البرمجيات، بهدف تحقيق مستوى جديد من التميز التقني".

من جهة أخرى، قال نافين زوتشي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في الشركة:" سُررت بالتحدث على المسرح عن أهمية جعل البيانات والذكاء الاصطناعي في متناول الجميع في جميع أنحاء المؤسسة، كأولوية قصوى لكبار المسؤولين التنفيذيين، حيث تتمتع منصتنا الرائدة في ذكاء البيانات بالقدرة على مساعدة الشركات ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة على طرح حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق بسرعة أكبر. لقد أذهلتني الطاقة والزخم الذي رأيته في مؤتمر ليب التقني، وأتطلع إلى للإعلان عن استثمارات داتابريكس في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومساهمتنا في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي".

الالتزام بالتدريب على مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي وتنمية الشراكات المحلية

تؤكد الشركة التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بتمكين الكوادر الوطنية والشركات بمهارات البيانات والذكاء الاصطناعي. كما أعلنت على هامش مؤتمر ليب 2025 عن شراكة مع أكاديمية طويق لإطلاق برامج تدريبية جديدة، لتصبح الأكاديمية بذلك أول شريك تدريبي معتمد لها في المملكة، مع توفير مرافق مخصصة. كما تدرس الشركة وأكاديمية طويق حالياً سُبل دعم مدرسة الموهوبين التقنية الثانوية التابعة لأكاديمية طويق بتوفير محتوى من الشركة ومنح الطلاب شهادات بعد إتمام البرامج.

كما أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادات "مهندس البيانات" المقدمة من داتابريكس، وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المتقدمين للاختبار الذين يجتازون هذه الشهادات، مما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية ويدعم التميز المهني في مجال هندسة البيانات.

نبذة عن شركة داتابريكس

شركة متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد عليها أكثر من 10 آلاف شركة عالمية، من بينها شركات بارزة مثل Block وComcast وCondé Nast وRivian وShell، بالإضافة إلى أكثر من 60% من شركات Fortune 500. تستخدم هذه الشركات منصتها الرائدة في ذكاء البيانات للتحكم في بياناتها وإدارتها والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. وقد تأسست على أيدي مبتكري Lakehouse وApache Spark وDelta Lake وMLflow. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكنكم متابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي على LinkedIn وX وFacebook

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