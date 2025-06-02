دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم التوقيع على صفقة قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات مع فرع بنك الصين (دبي)، وفرع بنك الصين المحدود (لندن)، وبنك الصين (هونغ كونغ) المحدود ("BOC"). وسيتم استخدام القرض لأغراض عامة ولدعم احتياجات تمويل الأعمال المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "توفر لنا هذه الصفقة مع بنك الصين سيولة إضافية لدعم التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران مع الحفاظ كفاءة وتطور أسطولنا. ويسعدنا أن نعزز علاقتنا مع بنك الصين ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة بنك الصين بأكملها في السنوات المقبلة".

وقال بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين (دبي): "يسعدنا في بنك الصين توطيد علاقتنا المتنامية مع شركة دبي لصناعات الطيران، وأن نكون جزءاً من هذا التمويل الاستراتيجي. إن نجاح هذه الصفقة يؤكد قوة حضورنا العالمي وقدرتنا على توفير حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الطيران المتغيرة. ونتطلع إلى الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات، وتعزيز نمو الشركات الإماراتية".

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران وقسم الهندسة. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 85 دولة من مواقعها الثمانية في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و "إمبراير" و"بوينغ"، بقيمة 22 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

-انتهى-

#بياناتشركات