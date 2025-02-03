لندن: أعلنت شركة "مينزيز للطيران"، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، عن تحقيقها لإنجازات هامة في مسيرة نمو وتوسع شبكة تواجدها العالمي خلال العام 2024 والتي باتت تضم 300 مطاراً ،مما يؤكد التزام الشركة المستمر والمستدام في أن تصبح المزود الأول لخدمات الطيران على المستوى العالمي.

وفي سياق جهود "مينزيز للطيران" المستمرة لتوسيع شبكة عملياتها العالمية، يُعتبر "مطار كوالالمبور الدولي" أحدث إضافة إلى شبكتها الواسعة، وهو أكبر وأكثر المطارات ازدحاماً في ماليزيا، ففي العام 2023 استقبل 47.2 مليون مسافر، وتعامل مع 980,040 طناً من الشحنات، وسجل 819,026 حركة طيران، مما يعزز مكانته كمركز رئيسي في منطقة جنوب شرق آسيا. هذا وتمثل هذه التوسعة الاستراتيجية إلى "مطار كوالالمبور الدولي" خطوة مهمة في تعزيز وجود "مينزيز للطيران" العالمي في القارات الست.

يذكر أن شركة "أجيليتي" قد استحوذت على شركة "مينزيز للطيران" في عام 2022، ومنذ ذلك الحين شهدت "مينزيز" توسعاً كبيراً. وفي الوقت الحالي، توفر "مينزيز" خدماتها لـ 300 مطار في 65 دولة، ولديها 55,000 موظفاً حول العالم. هذا التوسع المستمر يعكس التزام شركة "مينزيز" بتعزيز قدراتها العالمية، كما يظهر هذا التوجه بوضوح في رؤيتها الاستراتيجية، حيث يعد إعلان "مينزيز" هذا دليلاً على جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز خدمة عملائها، والمساهمة في سلامة واستدامة قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مينزيز للطيران": "يشرفنا ويسعدنا انضمام "مطار كوالالمبور الدولي" إلى شبكتنا المتنامية التي تضم أكثر من 300 مطار في 65 دولة. هذا التوسع يوفر لعملائنا من شركات الطيران وصولاً أسهل إلى خدمات الطيران المتميزة والموثوقة التي نقدمها عبر ست قارات. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول لقطاع الطيران والأكثر أماناً واستدامة في جميع المواقع التي نعمل فيها."

كذلك، قال السيد/ حسن الحوري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مينزيز للطيران": "نود أن نعرب عن امتناننا للعمل الجاد والتفاني الذي أبداه موظفونا، وعملاؤنا من شركات الطيران، وشركاؤنا في المطارات، الذين كان لهم الفضل الكبير في تمكيننا من الوصول إلى هذا الإنجاز المهم، ونتطلع بكل تفاؤل إلى مواصلة هذه الرحلة المتميزة، ونؤكد على التزامنا بالاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين وشركات الطيران في "مطار كوالالمبور الدولي" وغيره من المطارات العالمية."

نبذة عن شركة مينزيز للطيران

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 300 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.5 مليون رحلة طيران، وتقوم بمناولة أكثر من 2.5 مليون طن من البضائع سنوياً. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 55,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران لتوفيرها خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة، ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

للمزيد من المعلومات: https://menziesaviation.com/

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